15歲男暑假狂熬夜「爆長痔瘡」　醫揭「年輕化關鍵」：都是它害的

▲一名國中男生因放暑假，連日熬夜玩手機遊戲、追劇，竟爆長痔瘡。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名15歲國中男生因放暑假，連日熬夜玩手機遊戲、追劇，之後因肛門腫脹不適就醫，沒想到竟然長了3公分痔瘡。醫師指出，臨床經驗發現近10年來，痔瘡年輕化出現明顯趨勢，30多歲的痔瘡病人已經司空見慣，推究原因來自「智慧手機」普及化，但15歲就痔瘡發作，確實少見。

收治該病例的台中醫院大腸直腸科醫師林北江指出，該名男同學由媽媽陪同就診，對於症狀難以啟齒，顯得十分害羞，吞吞吐吐表示，肛門腫脹坐立難安，透過肛門鏡檢查發現，發現肛門口有一顆如花生米般、3公分大小的「痔瘡併血栓」病灶。

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進一步追問發病過程，媽媽透露，孩子放假後連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，另外，男同學的爸爸也有痣瘡病史。林北江說，家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作痔瘡，加上連日熬夜熬夜久坐就引爆。他也坦言，智慧手機普及後，臨床上已出現痔瘡年輕化現象。

▲台中醫院大腸直腸科醫師林北江。

「痔瘡併血栓」屬於外痔，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不碰也很痛，門診處理方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的，但由於國中男生求醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抺並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

林北江提醒，學生族群，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。

另外，肛門出血、疼痛並不等於痔瘡，千萬不要因為害羞而諱疾忌醫，尤其台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，有症狀最好由專科醫師檢查，排除重大疾病可能性，避免延誤治療時機。