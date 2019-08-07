跌倒傷到下顎骨變「臉歪暴牙」　20歲女靠「顳顎治療」變正妹

▲王小姐因跌倒傷到下顎骨，導致生長問題，正顎手術後終於恢復自信。（圖／萬芳醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名20歲王小姐，5歲在游泳池跌倒，傷到下顎骨，之後生長開始明顯歪斜，不僅牙齒排列不整，嘴巴也無法緊閉，咬合不良等，造成進食上的困擾，且有牙齦露出、顏面歪斜等，甚至出現下顎骨後縮壓迫到呼吸道，產生睡眠呼吸中止現象。

收治該病例的萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任指出，王小姐因暴牙導致下顎後縮且歪斜、前牙開咬，甚至出現上呼吸道狹窄，顳顎障礙是由許多咀嚼系統問題集結而成，針對治療，建議初期以非侵入性且可逆的保守治療為主，例如藥物、飲食調整、咬合板等，大約8至9成的患者可減緩症狀或恢復。

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但若仍有持續關節疼痛則考慮使用微創治療，像是關節沖洗、玻尿酸注射、微創顳顎關節內視鏡手術，合併有嚴重咬合問題或顎顏面發育異常患者，可考慮接受齒列矯正或正顎手術治療，因此進一步會診齒顎矯正科為王小姐進行齒列矯正治療，持續重建顳顎關節，同時實施正顎手術，術後王小姐也恢復自信笑容。

牙科部主任李勝揚表示，顳顎障礙的患者因疾病嚴重度不同，應考慮不同的治療方案，也由於牙齒年齡與骨骼生長發育的個人差異化不小，處理的時機也會有所不同，建議家長每年固定帶小孩到牙科檢查牙齒狀況。

李勝揚醒，8至14歲為早期或全口齒顎矯正的重要觀察和治療期，若有矯正需求可把握時間儘早評估，但若因顏面不對稱、歪斜、戽斗等情況想合併接受正顎手術，則建議尋求專業評估且待骨骼發育成熟後再接受治療，以免受發育影響造成復發。