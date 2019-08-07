ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

跌倒傷到下顎骨變「臉歪暴牙」　20歲女靠「顳顎治療」變正妹

ETtoday健康雲

重建顳顎關節正顎手術。（圖／萬芳醫院提供）

▲王小姐因跌倒傷到下顎骨，導致生長問題，正顎手術後終於恢復自信。（圖／萬芳醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名20歲王小姐，5歲在游泳池跌倒，傷到下顎骨，之後生長開始明顯歪斜，不僅牙齒排列不整，嘴巴也無法緊閉，咬合不良等，造成進食上的困擾，且有牙齦露出、顏面歪斜等，甚至出現下顎骨後縮壓迫到呼吸道，產生睡眠呼吸中止現象。

收治該病例的萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任指出，王小姐因暴牙導致下顎後縮且歪斜、前牙開咬，甚至出現上呼吸道狹窄，顳顎障礙是由許多咀嚼系統問題集結而成，針對治療，建議初期以非侵入性且可逆的保守治療為主，例如藥物、飲食調整、咬合板等，大約8至9成的患者可減緩症狀或恢復。

請繼續往下閱讀...

但若仍有持續關節疼痛則考慮使用微創治療，像是關節沖洗、玻尿酸注射、微創顳顎關節內視鏡手術，合併有嚴重咬合問題或顎顏面發育異常患者，可考慮接受齒列矯正或正顎手術治療，因此進一步會診齒顎矯正科為王小姐進行齒列矯正治療，持續重建顳顎關節，同時實施正顎手術，術後王小姐也恢復自信笑容。

牙科部主任李勝揚表示，顳顎障礙的患者因疾病嚴重度不同，應考慮不同的治療方案，也由於牙齒年齡與骨骼生長發育的個人差異化不小，處理的時機也會有所不同，建議家長每年固定帶小孩到牙科檢查牙齒狀況。

李勝揚醒，8至14歲為早期或全口齒顎矯正的重要觀察和治療期，若有矯正需求可把握時間儘早評估，但若因顏面不對稱、歪斜、戽斗等情況想合併接受正顎手術，則建議尋求專業評估且待骨骼發育成熟後再接受治療，以免受發育影響造成復發。

23歲女車上生產！女嬰「24隻指頭」 醫護人員嚇壞...外婆一看當場暈倒

關鍵字： 顳顎治療 暴牙 正顎手術 牙齒健康 萬芳醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／桃園市爆首例本土登革熱！「中壢區仁美里」70歲女性確診

牙髓壞死...沒症狀就不管？醫揭「可怕後果」：是顆不定時炸彈

吉龍糖、超商也上榜！衛生局抽驗飲冰品...6款菌數都超標

不只要喝水！營養師提「預防腎結石」4大關鍵：靠吃也行

台免稅菸銷量「比入境旅客還多」　民團喊「修法廢免稅菸」

化療後慘罹患「手足症候群」　她「腳皮潰爛」怨：全是臭雞蛋味！

老翁彎腰「喀」一聲...竟脊椎骨折　醫揭「關鍵危機」：全台近6萬人發生過

男「高燒破40度」吃藥沒用...就醫才知中A流「全家都被傳染」

母誤信「益生菌」可治過敏氣喘　兒「咳到結膜出血」才送醫

吃火鍋不能少！「沙茶醬」身世製成大揭秘：南洋血統來著

讀者迴響

回到最上面