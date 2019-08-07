放暑假「熬夜打手遊+久坐」　台中15歲國中生引發痔瘡

▲台中15歲男國中生因「熬夜、打手遊」久坐不起，竟引發痔瘡。（示意圖，與本案無關／翻攝自免費圖庫pxhere）

記者陳玉／台中報導

台中一名15歲男國中生，放暑假連日熬夜打手遊竟引發痔瘡，檢查發現肛門口有一顆如花生米2公分大小的「痔瘡併血栓」，經開藥膏塗抹、泡水坐浴後已減緩不適；台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒，智慧手機普及後，臨床上已出現痔瘡年輕化現象，呼籲大眾生活作息不要被3C產品操控，以免影響身體健康。

國中生媽媽透露，孩子放假後連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，經醫師進一步瞭解家族史，發現男孩父親也有痔瘡病史。林北江指出，家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作痔瘡，此病例加上暑假作息大亂，多日熬夜加上久坐，同一姿勢維持太久，在不正常的壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，引發肛門出血或疼痛。

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林北江說明，「痔瘡併血栓」屬於外痔，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不碰也很痛，可用打麻藥後把血塊取出處理；但此案例求醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抺並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

依據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，但近10年來，痔瘡年輕化出現明顯趨勢，30多歲的痔瘡病人已經司空見慣，推究原因來自智慧手機的普及化，但15歲竟已痔瘡發作，確實少見。

林北江提醒學生族群，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。