太陽眼鏡不是顏色愈深愈好　挑選要注意3點...戴錯更傷眼！

文／康健網站編輯 圖／pixabay

夏日艷陽外出，防曬可不能少！眼睛長期曝露在過量紫外線下，容易提高罹患白內障、視網膜黃斑部病變等機率。但是，若挑選到不合適的太陽眼鏡，會讓你的眼睛更容易受到紫外線傷害中。國健署提醒，太陽眼鏡的選擇須注意是：「看標示、選合適、慎保管」才能發揮保護作用。

選擇太陽眼鏡3要點

依經濟部標準檢驗局提供選購太陽眼鏡要點，包括：

一、看標示：

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選購有商品檢驗標示的太陽眼鏡，標示內容包括「鏡片材質、鏡框材質、符合標準CNS 15067、濾鏡分類編號、光學等級、非作直視太陽用、製造商或進口商名稱、地址及聯絡電話」等，避免購買來路不明、水貨及仿冒品。

護眼防曬係數（E-SPF,Eye-Sun Protection Factor）：係數分為5、10、25三類，數字越大效果越佳。

二、選合適：

選配時除外觀及舒適性外，應儘可能選擇可保護到眼側且貼合臉型的款示，並注意其用途，如開車時請勿佩戴顏色過深的深色太陽眼鏡，避免天色昏暗時影響行車視線，才能確保行車安全。另佩戴觀看景物呈紅、藍或紫色之太陽眼鏡，需格外留意是否可清楚辨識交通號誌燈變化（紅黃綠燈）。

三、慎保管：

切勿將太陽眼鏡放置於高溫的汽車內，60℃以上高溫除了會破壞鏡片鍍膜外，塑膠材質亦容易變形。

太陽眼鏡不是顏色愈深愈好！

專家提出警告，顏色只能讓光線減弱，但不能阻擋隔絕紫外線。而且深色鏡片會讓視線變暗，眼睛瞳孔放大，反而吸收更多紫外線灼傷眼睛，國泰醫院眼科醫生林思源說，這類情形相當常見。

灰色是公認最好的太陽眼鏡顏色。因為灰色鏡片對各顏色波長吸收均勻，不會改變物體原色。

墨綠色和灰色效果雷同，棕色看景物時呈現溫暖橘紅調，讓視覺效果變得柔和。





運動員最常用黃色鏡片，可以阻隔有害藍光，「藍光是造成視網膜黃斑病變的主因，」陽明醫院眼科醫師王孟祺解釋，黃色鏡片可以增加顏色對比度，讓運動員在快速運動中仍能保持視線清晰。

黃色鏡片也適用室內或夜晚駕車配戴，可擋掉刺眼亮光。

相反地，藍色鏡片會吸引有害的藍色光線通過眼睛，最不建議使用。

至於紅色、玫瑰色等屬於流行裝飾，並不是保護眼睛的太陽眼鏡。

顏色要多深才夠合適？

澳洲視光碩士張藍尤建議，一般戶外活動選擇遮光率75％以上的鏡片才足夠。戴上太陽眼鏡照鏡子，如果鏡子中看不清楚甚至看不見自己的眼睛，通常表示遮光率、深度已經足夠。

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