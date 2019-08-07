愛用3C！他國中視網膜就裂掉　補好後又出現「黃斑皺摺」險瞎

▲愛用3C！他國中視網膜就裂掉，補好後又出現「黃斑皺摺」。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

當視覺出現扭曲異常別輕忽！一名10多歲的國中生平時喜歡使用3C產品，日前因視線模糊就醫，結果發現視網膜周邊出現裂孔，緊急透過雷射修補後，在追蹤期間又發現黃斑部異常增厚，確診黃斑部皺摺，所幸及時透過手術剝掉增生薄膜，才沒有扯爆視網膜，造成不可逆的損傷。

收治患者的書田診所眼科主任廖昶斌表示，近年來3C產品盛行，近距離長時間黃手機、看電腦，都會加速近視惡化，進而增加視網膜剝離、裂孔的發生率，年紀輕輕就出現黃斑皺摺。

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▲黃斑部皺摺眼底照片。（圖／記者嚴云岑攝）

該名國中生雖然近視只有300~400度，但本身飛蚊症嚴重，因玻璃體退化拉扯視網膜，造成周邊裂孔，雖然緊急修補，卻已增加黃斑部血管增生機會，在上面長了一層膜博狀的纖維組織，阻礙感光能力，嚴重時看東西就像隔了一層毛玻璃，還會因拉扯視網膜，造成視線扭曲變形。

廖昶斌提到，黃斑皺摺分為原發性與續發性，原發性與個人體質有關，術後復發率在5%以內，續發性則多為老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜靜脈阻塞、黃斑部裂孔、黃斑部皺摺、視網膜剝離的衍伸疾病，若未好好保養，術後復發率較高，約在10~20%。

▼書田診所廖昶斌主任說明黃斑部皺摺。（圖／記者嚴云岑攝）

黃斑皺摺若未及時處理，黃斑部持續水腫，可能會「扯爆」視網膜，如果裂開部位剛好在視網膜正中央，視力會驟降到1/10，看東西只剩一團模糊光影，趨近失明。也可能產生黃斑內部神經纖維化、神經萎縮等傷害，使手術癒後較差。

廖昶斌表示，黃斑皺摺的盛行率，依據統計族群不同，約落在3~30%間，近年來一個月約需開5至6台手術，其中不少都是年輕人，提醒民眾若出現視力模糊、看直線會扭曲，應儘早找專科醫師檢查。