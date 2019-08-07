88風災痛失3子！她7次試管「拚回雙胞胎」　夫淚：讓我重生第二次



▲莫拉克風災10年前重創小林村，村民陳振榮夫婦痛失三個孩子，最後經過努力終於重獲雙胞胎。（圖／茂盛醫院提供）

記者林妤柔／綜合報導

10年前莫拉克風災讓毀滅了小林村，痛失三個孩子的小林村民陳振榮夫婦在醫師李茂盛的協助下，利用「第3代試管技術」成功生下雙胞胎，達成把失去的小孩生回來的願望。今年父親節適逢小林村重建10週年，茂盛醫院邀請陳氏夫婦帶雙胞胎回醫院一起切蛋糕，共同慶祝象徵重生與新生的父親節。

令社會震驚的莫拉克風災10年前重創小林村，陳振榮夫婦幸運逃過一劫，但3個孩子卻全數罹難。為了延續親情，陳太太歷時5年來遍尋名醫、歷經6次試管，全告失敗。直到4年多前透過熱心的羅興階導演居中聯繫，終於找到李茂盛院長，他以公益全額贊助方式幫陳太太施行第3代試管療程，經過一年多的努力，隔年就產下雙胞胎，成功達成把孩子再生回來的心願。



▲經過多次努力，陳太太終於懷上雙胞胎。（圖／茂盛醫院提供）

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李茂盛回憶說：「當時陳太太因子宮外孕剪掉輸卵管，加上年42歲的高齡，卵子已老化，全世界的平均懷孕率只有10%至20%，她要受孕真的很困難，也是很大的挑戰。」醫院先安排陳太太進行5次採卵，獲取32顆胚胎，從中培養出17顆囊胚，最後挑選出3顆染色體正常且品質優良的胚胎，最後拿出2顆做植入，終於讓陳太太一舉喜獲雙胞胎。李茂盛表示，醫院也一直為陳太太冷凍保存剩下的唯一1顆胚胎，讓她可以再拼一個孩子。

至於要不要再生小孩？先生陳振榮表示，要尊重太太的想法。他強調：「能回到醫院歡度父親節，真要感謝醫師再造父母恩，讓我重生了二次！這二年多來，和太太全心全意照顧這對得來不易的雙胞胎，看著他們健康成長的模樣，雖然會想起不幸受難的三個孩子，但也讓我再度感受新生命帶給全家無比的希望與歡樂。」



▲茂盛醫院邀請陳氏夫婦帶雙胞胎一起慶祝父親節。（圖／茂盛醫院提供）

目前全職在家帶孩子的陳太太則表示，風災重建後的10年，生活還是不容易，原來以種植麻竹筍為生的先生，幾年前因為罹患大腸癌後就全心休養身體。但二個新生命到來，讓我覺得人生更有希望，過去為了做試管嬰兒所吃得苦、打得針，都值得了。」最後，李茂盛院長、陳氏夫婦全家、小林村民、小林村記錄片羅導演夫婦共同切下父親節蛋糕，為10年後小林村的新生與重生而歡慶不已，希望村民生活得更好、多多增產報國，為台灣帶來更多的新生命與希望。