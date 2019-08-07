下體感染！她脫褲驚見「三色豆腐」起司湯亂流...黏黏的爛到敗血症



▲患有糖尿病的女子主訴下體疼痛，內褲一脫讓醫師超心疼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

夏天又濕又悶熱，門診除了最常見的尿道感染外，女生「妹妹」超容易悶出病來！一名45歲女子因下體爆痛連走路都不舒服、頻尿又有分泌物而就醫，醫師一脫下她內褲，發現她下體脫皮「3顏色混雜」，用手指一壓還會流湯，讓人看了超心疼。原來女子本身患有糖尿病，因控制不佳加上私密處感染，引發敗血症差點喪命。

有泌尿科醫師曾說，夏季除了屬包皮發炎及泌尿道結石的高峰期外，染性病就醫的年輕人特多！除此之外，急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中指出，近日急診室的患者大多為尿道加上黴菌感染，排尿疼痛「只能馬桶坐整晚」，甚至誘發血尿。她分享一名45歲女性主訴下體疼痛，寸步難行，甚至連排尿都會痛，頻尿且有分泌物而就醫，為她脫下內褲一看畫面卻讓醫師超心疼。



▲糖尿病加上感染導致女子私密處3色混雜又脫皮流湯。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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田知學說，原來該名女子在40歲時即被診斷出患有糖尿病卻未妥善控制，她被內褲所包覆的私密處部位，「整個範圍都是紅、又黑、灰、又脫皮，一壓還會流湯。」陰道也不斷流出起司狀物體，女子曾試圖以衛生紙擦拭下體不斷流出的分泌物，卻因為膿液滲出而沾黏，看得出她很在意，卻因擔心被醫師「叨唸」糖尿病沒控制好而拖延就醫。

為女子抽血檢查，果然發現白血球爆高、血糖也高，就連腎臟功能也敗壞，醫師趕緊替她施打抗生素，並且進行傷口清潔與消毒，並會診婦產科收住院。田知學指出，她因外陰部嚴重潰爛導致敗血症，最後因必須進行「筋膜切開術」而轉至加護病房。她也不捨地說，患者本身因糖尿病沒控制好，夏天悶熱婦科問題接踵而來，兩者相加不僅得忍受皮肉之痛，甚至危及性命，實在得不償失。



▲夏天悶熱女性同胞們還是少穿緊身、不透氣的褲子比較好。（圖／達志／示意圖）

女生該如何預防陰道感染？《健談》採訪婦產科醫師施俊宇指出，維持規律的生活作息、避免熬夜，並維持適當的運動習慣很重要；飲食上也要多補充水分及適當蔬果，避免高油糖或辛辣食物。如廁時最好由前往後擦，減少腸道念珠菌感染導致陰道炎的可能性。最好維持私密處的通風及舒適，避免長時間穿著緊身、不透氣的衣物，而改由寬鬆、通風衣物為佳，內褲則選擇棉質，減少使用護墊以減少病菌滋生。

夏季天氣悶熱、潮濕，若未維持良好的衛生習慣，可能會讓陰道炎反覆發生！施俊宇提醒，陰道炎是女性很常見的婦科問題，若感到陰道搔癢、異味、疼痛等不適症狀時，都應積極就診，只要依醫囑用藥治療，短時間內即可獲得改善。