臉上長痣=蒼蠅屎？醫曝「痣生成」真相：星星狀恐癌變

▲痣的形成，是黑色素細胞群聚在表皮和真皮的界線。（圖／凱特文化提供）

文／ 王綺嫻

小朋友長了蒼蠅屎痣怎麼辦？

爺爺和奶奶帶著一個眉清目秀的小女生進來診間。有一顆不算小的痣在白裡透紅的臉頰上。

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醫師：「妹妹的皮膚怎麼了嗎？」

奶奶：「醫師，她臉上這顆痣可以處理掉嗎？」

醫師：「妹妹，你想要把痣弄掉嗎？」

妹妹搖搖頭：「我不想，為什麼要弄掉？」

我看向爺爺和奶奶，問：「為什麼要處理這顆痣？」

奶奶：「這顆痣太⋯⋯明顯。」

爺爺：「這是不是人家說的蒼蠅屎痣？我記得她出生的時候沒有這顆痣啊！」

妹妹：「蒼蠅屎？好噁心喔，我又沒有碰到蒼蠅！」

民智未開的時候，很多皮膚病都栽贓給動物。痣就說是蒼蠅屎，唇疱疹就說是蜘蛛撒尿，帶狀疱疹就說是蛇纏身⋯⋯這些動物真的是無辜的代罪羔羊啊。

痣的形成是因為黑色素細胞群聚在表皮和真皮的界線，或聚集在真皮甚至毛囊的深度。在外觀上可見淡咖啡色、深咖啡色、灰黑色、藍黑色或黑色的痣，顏色的差異起因於痣細胞的數量及深度不同。

▲可以定期用尺測量痣的大小和變化。（圖／凱特文化提供）

痣的黑色素細胞和皮膚中黑色素細胞的差異在於，痣的黑色素細胞有群聚現象，而且沒有皮膚中普通黑色素細胞往外伸展類似海星狀的樹突。有黑色素細胞就可能有惡性的變化，因此要注意觀察痣的形狀、顏色、邊緣及大小等等面向。

小朋友長痣怎麼辦？

● 用正確而且正向的態度來面對自己身體的變化。

● 出生時就有的痣是先天性黑色素細胞母斑。

● 瞭解出生後到四十歲以前都可能有痣出現。

牛媽醫師的小紙條

1.痣的診斷和治療，建議由皮膚專科醫師執行。

2.痣要先確定沒有惡性的變化，才能用雷射治療。

3.痣是黑色素細胞群集而成，和蒼蠅沒有任何關係。

本文摘自《秒懂肌膚》／ 王綺嫻 （恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）／凱特文化