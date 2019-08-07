夜市點痣傷口爛光！黑痣5大疑問曝...防生成O歲前要防曬

▲皮膚受傷，再加上紫外線照射，有很高的機率生成痣。（圖／凱特文化提供）

文／王綺嫻

病患來看痣的問題，或家長帶小孩來看痣的時候，最常問的問題可分成以下五大類型：

Q1.為什麼出生的時候沒有，卻慢慢越來越多痣了？是不是身體有問題？

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A：每個人身上的痣，80% 以上是出生後才出現。黑色素細胞群聚成痣的原因未知，不過皮膚受傷之後，再接受紫外線照射刺激，的確有機會變成痣。有些人臉上痘痘發炎過後一段時間，就變成一顆痣。

五十歲以後才出現的痣，比較需要提高警覺，建議請皮膚專科醫師確認是否是痣？也有可能是曬斑、脂漏性角化症，甚至是皮膚癌。

Q2.怎麼樣才能不再有新的痣出現？

A：避免受傷及盡量減少曬太陽的時間。受傷過後，要有新生的細胞才能讓傷口癒合，容易有黑色素細胞的增生及聚集，加上此時皮膚對於紫外線的吸收會增加，因此容易有新的痣出現。 18歲以前避免曬傷，不但可以減少痣的出現，也可以減少皮膚癌的發生。

Q3.什麼時候點痣最好？

A：沒有標準答案。但如果小孩想治療，就是適合的治療時機。

痣，如果醫師判斷是良性的痣，什麼時候處理都可以。如果醫師判斷是惡性的痣，那就要遵照醫師的建議執行治療。

小孩的痣，有時會隨著生長慢慢變大，所以有些家長會堅持要及早處理。常見的場景就是兩、三個大人壓住一個堅持反抗、大哭大鬧的小孩，在處理一顆家長不喜歡的痣。

▲痣出現顏色或大小，擔心有惡性的變化。（圖／凱特文化提供）

有時家長會跟孩子說：「有擦麻藥或有打麻醉就好啦！」其實就算使用局部麻醉藥品，還是會有感覺，而且常常小孩是因為恐懼或排斥才用盡全身的力氣反抗。孩子自己想治療，場景就是一個乖乖躺在治療床上的小朋友，讓醫護人員好好治療，這樣預後最好。建議家長和小孩及醫師討論好，就是最好的治療時機。

Q4.哪一種治療最好？

A：痣可以用雷射，也可以用手術治療。痣的深度屬於雷射可以處理乾淨的範圍，大部分一至三次可以治療完全。

如果痣的深度超過雷射可以處理的深度，就建議手術。如果是臉部的痣，手術的疤痕在半年至一年過後，大多不會太明顯。

不論是用雷射或手術治療，術後照顧都非常重要。傷口有良好的照顧，疤痕自然不會太明顯。如果術後發生感染或癒合不良，那疤痕的外觀就不會太好看。

Q5.誰來治療比較好？

A：也許會覺得這個問題很可笑，答案當然是醫師啊！但說實話，牛媽到現在都還有看到，因為被家長帶到夜市點藥水去痣，結果臉上或身體有好幾個爛掉傷口的病患。

▲黑痣需要由皮膚專科醫師診斷、去除，不可以隨便點痣。（圖／記者謝承恩攝）

只有醫師可以執行痣的治療，而且建議由皮膚科醫師來執行，因為有些痣是不能點的。痣如果有惡性的變化，或根本不是痣，就會用別的處理方式，皮膚專科醫師受過完整的訓練，可以執行痣的診斷及治療。

門診的經驗中，有些人真的比較容易長痣。不論是外露的臉部或四肢，還是衣服會遮蓋住的軀幹、後背以及臀部，大大小小的痣，常引發病人的恐慌與無奈。患者想要去除痣的原因，可能是美觀問題，也有可能是痣出現顏色或大小的變化，擔心有惡性的變化。

提醒大家，痣顏色最容易變深的三個時期，就是孩童、青春期及懷孕時期。在這些階段應該努力做好防曬，避免痣的顏色加深。如果有疑慮，應盡早就醫。

牛媽醫師的生活照顧小叮囑

1.雷射治療痣之後的傷口會使用人工皮敷料。人工皮敷料適用於皮膚有缺損但沒有感染風險的時候。雷射治療後的傷口是乾淨，低感染風險的，因此可以使用人工皮照顧。外傷受傷產生的傷口，若有感染風險，不建議使用人工皮。

2.人工皮敷料貼住雷射傷口後，會有組織液被包覆在人工皮內，此組織液中有人體自然產生的生長因子，所以不必看到組織液就換一片新的人工皮。

3.過度頻繁更換人工皮，會導致皮膚不斷被撕扯，反而不利傷口癒合喔。

本文摘自《秒懂肌膚》／ 王綺嫻 （恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）／凱特文化