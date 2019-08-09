放棄鹹酥雞吧！「宵夜首選這3樣」真的吃不胖　你還餓到難入眠？

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▲肚子餓睡不著，腦海裡第一個浮現的宵夜就是鹹酥雞嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／新營養食代

啊～好想吃宵夜喔！ 究竟….…睡前能不能吃宵夜呢？



你看著手邊的加濃起司洋芋片發愣，但是……「不！不行！不可以吃！吃了一定會變胖！」

你內心天人交戰著，雖然轉身不再去看著櫃子裡的零食，但是饑餓感越發嚴重，這樣一來反倒是更增加了想吃東西的慾望。

夏秋之際，這樣的想法更是頻繁的在睡前折騰著你，乾脆心一橫把燈關了快上床睡覺，卻隱隱的感覺餓到睡不著啊！

究竟….…睡前能不能吃宵夜呢？

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宵夜輕鬆吃，把握三Hold原則！

原則一：Hold住血糖。睡前容易感到飢餓是因為晚餐的食物已經消化完，這時還未就寢的你因為血糖的下降，身體本能希望有食物的攝取使血糖上升，所以會產生飢餓感。

這時候如果進食富含纖維質的食物，可以使血糖穩定而平緩的上升，但相反的，不含纖維的垃圾食物（例如：洋芋片、蛋糕、含糖飲料等。）會使血糖急遽的上升與下降，造成反覆的飢餓感。

高纖維食物：水果（新鮮水果直接吃尤其佳）、蔬菜（菇類、海藻類也是蔬菜喔！）、無糖豆漿、燕麥、番薯等。



▲高纖維蔬果能讓血糖平穩上升，有效止飢。（示意圖／Pixabay）

原則二：Hold住熱量。多數人認為吃宵夜會發胖，其實原因並不是在夜晚吃，而是因為攝取了額外的熱量。

若是能夠分配好一日的熱量需求，在必須要吃宵夜的條件下，減少其他三餐熱量的攝取並分配到宵夜吃，且最好攝取250kcal左右的食物，才不會變得胖嘟嘟呦～～

低熱量食物：無糖豆漿、低脂牛奶、蒟蒻麵、十穀粥、簡單湯品等、優格。

原則三：Hold你好眠。色胺酸在體內會生成「血清素」，血清素有使人放鬆、紓解焦慮、減少憂鬱的功能，而血清素又能轉變為「褪黑激素」。

當夜幕低垂，我們開始感到想睡，正是褪黑激素被分泌的關係。因此，如果吃宵夜時能補充含有色胺酸的食物，能夠擁有更放鬆的睡眠。

高色胺酸食物：香蕉、燕麥、牛奶、芝麻、肉類、蛋、巧克力。



▲選擇水果優格當宵夜，讓你吃得輕鬆無負擔。（示意圖／Pixabay）

你可以這樣吃！



1.水果優格：將當季的蔬菜和水果搭配，再佐上低熱量的優格，讓你吃得輕鬆無負擔，又能滿足口腹之慾。

2.番茄冬粉湯：將具有飽足感的冬粉加上富含纖維的番茄與海帶芽，幾乎零油脂的料理，吃宵夜也能吃得沒罪惡感，冬天的晚上來一碗是最佳選擇！

3.鮮奶粉圓：與外面的手搖杯飲料店以及夜市賣的鮮奶粉圓不同，你可以選擇低脂鮮奶搭配近年來最夯的奇亞籽，可以吃到粉圓的口感，卻不會吃到粉圓的熱量！是愛好含糖飲料的你不可錯過的聖品。

吃宵夜的時間要注意！！！



進食的時間也要特別注意，最晚不超過睡前2小時，因為食物消化時間需要4小時，更重要的是要讓你的腸胃休息，不要增加身體負擔！

雖然你遵守三Hold原則選擇宵夜，但最好還是不要養成吃宵夜的習慣喔！

因為睡前再進食容易造成胃食道逆流，嚴重會造成食道灼燒、胃潰瘍或十二指腸潰瘍，也會影響睡眠品質。

所以要戒掉吃宵夜的習慣，就從三餐飲食定時定量吃，並且培養早睡早起的作息，不要晚睡增加飢餓的可能！

本文作者：靜宜大學食品營養學系 林子琳、劉淑媛撰

本文經授權轉自：新營養食代【睡前能不能吃宵夜呢？】



資料來源：

1.宵夜到底會不會胖？基礎代謝率能告訴你喔！

http://i-fit.com.tw/context/917.html （取自2015/12/20）

2. 【十月】秋冬嘴饞愛宵夜，小心身體吃不消

http://www.foodcare.com.tw/specialist.aspx?article=8668（取自2015/12/20）

3.衛生福利部國民健康署。「104 年校園周邊健康飲食輔導示範計畫」

附件2-2、飲品及點心之營養建議。

http://obesity.hpa.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=11&chk=75ba7532-679d-49ee-8ff9-dad662de5017¶m=pn%3D1 （取自2015/12/20）