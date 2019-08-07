台南登革熱+1　安南區5旬男「2次採檢」才確認...感染源還不明

▲疾管署防疫人員於台南市安南區公塭里執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

南部登革熱疫情持續，疾病管制署今（7）日公布台南市新增本土登革熱病例，是居住安南區公塭里50多歲男性，經過三次就醫兩次採檢才確診，他的住家距離先前安南區病例有一段距離，確切感染源還需調查釐清。疾管署也提醒，未來幾天受颱風影響可能帶來大雨，民眾多注意登革熱相關防治。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月18日起陸續出現出疹、嘔吐、肌肉痛、關節痛等症狀，並且於7月21日第三度就醫時因為發燒採檢通報並住院，於8月6日經二採檢驗確診，由於個案本身有其他疾病，目前仍住院治療，同住家人則無疑似症狀。

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衛生單位調查他近期沒有出國史，平時活動地以住家及安定區中沙里工作地為主，住家環境單純，50公尺內僅有另一戶住家，也與安南區先前確定的本土病例住家有段距離，尚待進一步調查以釐清感染源。

防疫人員於7月21日已完成個案住家化學防治作業，及住家周邊之孳生源調查與清除，預計今日進行個案工作地之戶外噴藥及戶內孳生源清除等防治作業。

疾管署也提醒，未來幾天受利奇馬颱風及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，疾管署再次強調，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

今(2019)年截至8月6日國內累計66例本土登革熱病例，為高雄市48例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例)、台南市17例(東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)。另有288例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。