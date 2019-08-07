看直線會彎曲！他當白內障拖2月　就醫才知這裡「皺」掉了

記者嚴云岑／台北報導

一名50歲男性上班族，連續2個月出現視力模糊、看直線會彎曲等症狀，以為白內障上身，進而到眼科檢查，結果發現是黃斑部皺摺，不僅黃斑部出現薄膜狀的纖維組織，右眼黃斑厚度更高達400µm，比正常值多出1倍，所幸發現及時，尚未拉破形成視網膜裂孔，術後不到3個月恢復正常視力。

收治患者的書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，黃斑部位於視網膜中心部位，主要負責中央視力，是感光功能最敏銳的部位，一旦發生病變，視力馬上受到影響。

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▲看直線會彎曲！他當白內障拖2月，就醫才知黃斑部「皺」掉了。（圖／示意圖，非文中當事人／取自pakutaso）

廖昶斌解釋，黃斑部皺摺，是指黃斑部長了一層薄膜狀的纖組織，會影響視網膜感光功能，造成視覺變暗、變模糊，看東西就像隔了一層毛玻璃，也會因拉扯視網膜造成視覺扭曲及變形，若放任不理，視網膜還可能被「扯爆」出現裂孔，如果裂開部位剛好在視網膜正中央，視力會驟降到1/10，看東西只剩一團模糊光影，趨近失明。

「當視覺出現扭曲異常勿拖延。」廖昶斌提醒，門診中就遇過一名55歲女性，視力模糊症狀半年多才就醫，雖然緊急透過手術除去黃斑部皺摺，但因水腫嚴重，黃斑中心厚度高達600µm，術後至今3、4個月水腫還沒完全消退，視力飽受影響。

▲黃斑部皺摺眼底照片。（圖／記者嚴云岑攝）

廖昶斌表示，黃斑部皺摺成因多與個人體質有關，有糖尿病、視網膜病變、視網膜裂孔病史者發生率較高，治療方式只能靠手術，以微創玻璃體切除手術將玻璃體清除，再移除增生的視網膜上膜，術後視力會些許下降，約需6個月才能讓受損的神經纖維與感光細胞慢慢修復。

最後，廖昶斌提到，黃斑部皺摺雖好發於高齡族群，但近年來3C產品盛行，長時間近距離盯著電腦、手機，都容易造成視力惡化，高度近視會造成視網膜剝離、裂孔的發生率，發生黃斑部皺摺的機率也較他人高，門診中也曾收治過青少年病例，提醒民眾要讓眼睛適度休息，當出現視力模糊或影響扭曲症狀時，應儘速找專科醫師檢查。

▼書田診所廖昶斌主任說明黃斑部皺摺。（圖／記者嚴云岑攝）