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「高雄桃源區」每5人就1人有C肝　專家：有望成「全國第一」根除區

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▲C肝檢測,C肝服藥,。（圖／公關提供）

▲專家針對台灣C肝高盛行地區積極篩檢。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部宣示2025年根除C型肝炎，高盛行的偏鄉和原鄉被視為第一優先，其中高雄市桃源區平均每5人就有1人為曾罹患過或現在是C肝患者，去年透過專業機構合作進行地毯式篩檢，截至今年7月，治療率高達95.8%，預期年底前，所有治療患者用藥完，治療成功率會逼近百分百，該區會成為全台第一個無C型肝炎盛行的地區。

高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科戴嘉言教授表示，根據2014年以前針對高雄市桃源區當地500位居民的篩檢結果，盛行率高達21.6%，是全台平均盛行率3%的7.2倍，且當地居民對疾病認知率不高，僅1成患者知道自己罹患C型肝炎，究其原因可能與當地醫療資源較不充份、交通不便有關。

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去年9月開始，台灣肝臟學術文教基金會與當地衛生所、高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作實施C型肝炎微根除計畫，以地毯式篩檢，鎖定30歲以上的常住居民進行抽血檢查。

抽血、檢查、篩檢、健康檢查、血液檢查示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

▲專家以地毯式篩檢，鎖定30歲以上的常住居民進行抽血檢查。

根據基金會統計，截止今年7月底為止，桃源區35至75歲在籍常住人口數約1,073人，參與篩檢人數約1,067人，篩檢率達99.4%。參與篩檢人數中，C型肝炎抗體陽性個案有120人、陽性率11.2%，其中C肝病毒陽性、需接受C型肝炎全口服藥物治療者共計72名，目前接受治療69人，治療率高達95.8%。

戴嘉言教授說，在治療上，目前C型肝炎全口服新藥副作用少、治療時間短，8至12週即可根治，治癒率超過9成以上，遠比過往傳統療法方便很多，且今年6/1日也全面開放給付條件，民眾只要體內驗出C型肝炎病毒就可接受治療。

除了持續針對高盛行區做篩檢，基金會下一步要建立肝炎資料庫，團隊分工支援專科醫師與衛教護理師，建立定期支援醫師看診並作超音波檢查的「護肝門診」，並推動專科醫師門診可經由報備提供安排B、C肝治療。

高雄醫學大學附設醫院副院長莊萬龍教授提醒，C肝是經由血液傳染，目前尚無疫苗可使用，在高盛行區中的高危險群者，30歲以上要接受過一次C肝篩檢，若為一般民眾，則45歲以上要接受過一次C肝篩檢。

關鍵字： C肝 肝病 肝臟 肝基會 肝病防治學術基金會 肝癌 C肝篩檢
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