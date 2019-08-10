糗！你用鼻貼布黏的「不是粉刺」　反覆撕還易致皮膚炎

▲糗！你用妙鼻貼黏的「不是粉刺」。（圖／快樂小藥師提供）

記者嚴云岑／綜合報導

把專用貼布往鼻頭一貼，再「唰」一聲撕掉許多小黑點，就以為清掉粉刺了嗎？食藥署表示，粘在貼布上黑白顆粒物，大部分是皮脂管絲，而非粉刺，若頻繁使用，周圍肌膚會因反覆撕貼破皮，嚴重還可能導致皮膚炎。

食藥署提到，許多民眾都以為鼻頭上密密的小黑點就是粉刺，其實不盡然，很大一部分都是毛孔內正常分泌出的油質堆積成固狀，加上空氣中的油容易髒汙、日曬等，產生的過氧化物形成黑色皮質管絲。

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皮質管絲與粉刺該如何區別？食藥署表示，粉刺是皮脂分泌過多，或者角質不正常代謝，進而塞住毛孔的皮脂、皮膚代謝物、角質及外來髒污，通常都看不見開口，也不容易透過鼻貼布拔除。皮質管絲則是在擠壓時，會冒出細細的油脂，而從鼻貼拔除的茂密白頭，多半也是皮脂管絲。

食藥署提到，曾有民眾用妙鼻貼遮鼻子上的白點，導致周圍肌膚因反覆撕貼造成破皮受傷，最後引發皮膚炎，建議若要使用鼻貼布，一星期使用一次為宜，每次不宜超過15分鐘。

皮膚曬傷脫皮、皮膚受傷、紅腫、有傷口、青春痘、皮膚過敏，或具有敏感型肌膚、濕疹、臉部乾燥等情形，或曾對貼布或絆創膏，易發生過敏、產生刺激反應者，也應避免使用。