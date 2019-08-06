打嗝3天快崩潰！醫出招「手指插肛門」揉30秒…結果超驚人

圖、文／鏡週刊

進食太快、太猛，或是一下子吃太飽，常常會引起打嗝，這是因為在進食時狼吞虎嚥，在我們吞嚥食物的同時，也吞下了不少空氣，空氣堆積在胃的上方，很容易刺激到膈肌，才會引發打嗝。如果現在告訴你有一招，用手指按摩直腸，30秒立馬見效，大家一定都想馬上學起來。

儘管大部分的打嗝維持不久就會自動停止，但在大庭廣眾面前，我們還是希望能保持優雅，要說怎麼停止打嗝，每個人都有自己的妙方，有的人是倒一杯水，分成4口，每隔5秒慢慢吞嚥；有的人則是再吞一塊麵包或饅頭，就見效。但這此效果都不如把食指伸進肛門，緩緩繞圓按摩直腸來得有效，保證30秒內全停止打嗝。

按摩直腸，是一個經過科學驗證的專治打嗝撇步，早在2006年，美國醫師法蘭西斯（Francis M. Fesmire）與馬傑德（Majed Odeh），就以「按摩直腸止嗝法」，獲得「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes），這套不可思議的止嗝法實際操作如下：先將食指伸入患者肛門，再慢慢以繞圓的方式按摩周圍的直腸，這時患者打嗝頻率會立刻減緩，最晚30秒內會完全中止。

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至於為什麼2個醫生會發現這個神奇制止打嗝的方式？原來當時有名患者連嗝了3天，痛苦萬分，醫生們用盡了獨家祕方，最後竟然在按摩患者直腸後，有了神奇效果。下次打嗝停不下來，不妨試試這個獲獎的小撇步。



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