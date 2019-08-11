▲捨不得吹冷氣...「省嬤」熱到暈眩血壓飆，差點就中風！（圖／示意圖，非文中當事人／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

夏天氣溫屢創新高，多日正午均飆破攝氏35度，一名76歲的阿嬤，近日兩度暈眩、血壓飆高掛急診，經問診後發現，阿嬤生性節儉，捨不得吹冷氣，才會在家中熱到脫水。醫師提醒，天氣炎熱容易讓人體血壓升高，甚至引發中風，尤其年長者體質敏感，更要特別小心。

收治患者的振興醫院急診重症醫學部主任林健盛表示，該名阿嬤十分節儉，經常熱到滿身大汗也不開冷氣，還一手包辦家裡三餐，造成身體脫水，血壓、心跳持續在高檔，第二次到急診時，血壓的收縮壓和舒張壓高達160和110毫米汞柱，較正常值分別高出25和30亳米汞柱。

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林健盛提到，天氣炎熱易讓人體血壓升高、心跳加速或脫水，導致內耳不平衡而暈眩，若症狀若短暫且輕微，可先停下手邊工作稍作休息，但若持續暈、甚至嘔吐，就要盡速就醫。

「長期處於高溫環境下，當心引發熱衰竭！」林健盛解釋，熱衰竭是當人體處於過熱的環境，調節體溫機制負荷過重，大量出汗引起體液過度喪失，血流量無法供應身體需求，進而產生的不適。而過度流汗造成鈉、鉀電解質流失，也是導致衰弱無力的原因之一。

▲醫師提醒，天氣炎熱容易讓長者血壓升高，甚至引發中風。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

林健盛提到，中暑與熱衰竭最大的不同，在於前者是身體無法排汗，而體溫上升到40℃以上，造成腦細胞開始受損昏迷，但熱衰竭的臨床表現為大量出汗、皮膚蒼白、寒冷、脈搏快而微弱、體溫略低或正常，血壓下降、靜脈回流不良，很少有失去知覺的現象。

酷暑還要持續1個月，該如何預防熱衰竭？林健盛建議，在大太陽底下做粗工者，應在工作前先飲用500至1000c.c.的食鹽水，夏天出汗過多時，應喝低濃度鹽水或運動飲料，補充損失的水分和鹽分，每天喝水總量也應維持2000c.c.以上。

服裝穿著應以通風為主，上午10時至下午2時為陽光最熾熱時段，戶外工作者可盡量縮短工作時間，在室內若悶到受不了，也應開冷氣降溫。如果工作中感覺口渴，或者排尿時發現尿液顏色過黃，就代表水喝得不夠，應儘速補充，輕微者適度休息，即可將身體狀況調適回最佳狀態，嚴重者則須立即醫就診。

若身邊有親友出現熱衰竭癥兆，也可將期移到通風處，解開其身上束縛，抬高下肢20至30公分，並除去身上汗濕衣物換上乾燥衣物，擦乾身上的汗水，並供給充足的運動飲料，以補充喪失的體液量，勿給予任何含酒精成分的刺激性飲料。若病患昏迷則將其翻轉側臥，並檢查及注意呼吸道是否通暢。