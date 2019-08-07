不要人安慰！4大星座靜靜哭完…「放空自癒」能力超強　你就是嗎？



▲你也是難過時一個人躲起來哭泣，不需要人安慰的性格嗎？（示意圖／翻攝自pakutas）

記者李佳蓉／綜合報導

平時看起來再正向樂觀的人，都有脆弱無比的時刻，即便有顆堅強剛硬的心，但其實背後默默承受許多不為人知的挫折。占星網站《星座屋》即統整出4個星座難過時會一個人躲起來哭泣、好好冷靜一下，接著再整個人放空一場，不需要尋求外界安慰，就能「自行療癒」，快看看你上榜沒？

1.射手座

射手一向給人的印象是那麼的開朗外向和樂觀，也因此你也習慣維持著一貫正向又活潑的形象，無論遇到什麼困難，對家人、朋友總是報喜不報憂。只淺層認識你的人，都覺得你是個「刀槍不入」的強者，但其實你只是選擇默默承受罷了，無論肩上的擔子有多重，你都會自己扛，說難聽點就是死撐。

2.獅子座

別以為獅子座對每個人都無所不談，你們會有意無意隱藏自己的「真面目」就怕被人看穿，因此常給人一種「你很難相處」的錯覺，抗拒讓人更了解你、走入你的內心世界。他人認為你總是一副不在乎的模樣，事實上也有徬徨無助的時候，但這些苦水你都往肚裡吞，愛面子的獅子們盡量保持陽光開朗，脆弱的一面能藏多深就多深。

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▲比起Social，金牛更喜歡獨自感受喜怒哀樂。（示意圖／翻攝自pakutas）

3.金牛座

比起熱鬧的場合，牛牛們更愛一個人獨處，無論開心或難過，所有情緒都選擇一個人自我消化，享受只有一個人的寧靜時光，別人別來打擾。外人看來你有些高傲又自閉，但其實唯有對人100%的信任才能讓你們打開心房暢聊，否則你是不會隨便說出內心話的。只需要一個人靜靜、再放放空，一切煩惱都能拋到九霄雲外。



4.雙子座

雙子總給人一種無所不能的印象，但這都不是真的，生活中一旦遇到挫敗，就會選擇一個人躲起來，什麼也不想、什麼也不做，只需要安安靜靜的發呆，逃避一切不想面對的事情。其實你也懂「逃避不能解決問題」，但唯有自己整理好情緒，才是幫助自己解開過去想不通的問題、理不出的思緒。