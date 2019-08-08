剪唇＆舌繫帶超流行！醫揭「不需要挨這刀」：有這2狀況再考慮



▲舌繫帶和唇繫帶需要剪嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃昌鼎

台灣一直很流行剪舌繫帶，這幾年連唇繫帶也越來越多人剪了。其實不只台灣人愛剪，美國人也愛剪。著名的耳鼻喉期刊在最近發表文章，他們聘請專家詳細檢查被轉診到醫院準備剪這雙帶的孩子，發現有60%其實是不需要挨這一刀的。

唇繫帶

唇繫帶是什麼？

連接上唇和牙齦中的結締組織。

為什麼爸爸媽媽想剪？

有的孩子唇繫帶較長，延伸到門牙中間。擔心讓門牙縫合不起來，容易蛀牙；門牙有個縫不好看，怕漏財；刷牙時可能刷到唇繫帶，會痛或受傷；親餵母乳時怕影響嬰兒吸吮。

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真的需要剪嗎？

不需要。

1.乳牙有縫以後換牙才有空間，都沒縫才容易有問題。

2.大部份隨著年紀增長，唇繫帶會縮回去，等待就是最好的治療。

3.沒剪會不會漏財不知道，但是剪了會失血是真的。

4.目前沒有證據會影響親餵母乳。

舌繫帶

舌繫帶是什麼？

連接舌頭和口腔底部的結締組織。

為什麼爸爸媽媽會想剪？

有的孩子舌繫帶比較短或緊。擔心以後說話大舌頭，口齒不清；親餵母乳時影響嬰兒吸吮，或造成媽媽乳頭疼痛。

真的需要剪嗎？以下兩種情況可以考慮剪：

1.醫師評估會影響親餵，或親餵時造成媽媽疼痛的。

2.有的孩子真的很緊（例如舌頭伸不出下牙齦，或是舌頭伸出被拉扯成花瓣狀）

口齒不清原因很多，無法由嬰兒時期的舌繫帶狀況預估以後發音說話有無問題，剪了口齒也不會比較伶俐。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑