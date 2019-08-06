每千名新生兒3人中重度聽損...聽力守護計畫助治療「更早更精準」

▲台大兒童醫院6日舉辦兒童聽力守護計畫成果發表暨捐贈儀式記者會 。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據統計，國內每千名新生兒當中有3~4名屬於中重度聽損，亟需及早介入治療，避免影響腦部等各方發展。台大兒童醫院成立「兒童聽力守護計畫」發展出一條龍的服務模式，讓聽損兒可以更快速獲得後續長期資源，在相關評估診斷方面更引進基因檢測、腦部電位等儀器與平台，可以更精準的發現問題，幫助聽損兒。

台大兒童醫院兒童復健科醫師盧璐指出，腦部發展是隨著外界的刺激影響，寶寶在媽媽肚子裡面的時候聽力發展已經成熟，如果出生時有聽力障礙，腦部沒有獲得應有的刺激，恐怕會開始萎縮，需要儘早發現與治療。

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盧璐表示，國內有提供新生兒聽力篩檢，但由於聽損復健資源有限，多數孩子在配戴助聽器或接受人工電子耳手術後，只能到少數機構接受聽能技巧的訓練；對於合併有多重問題的個案更難與醫院端或後續語言聽力的治療訓練配合。

社團法人中華民國兒童慈善協會深耕聽損兒童音樂治療多年，為了讓更多聽損兒童及時得到最適切的復健及治療，於2017年底捐贈300 萬元成立「兒童聽力守護計畫」。

▲台大醫院耳鼻喉部醫師吳振吉簡報成果 。（圖／台大醫院提供）



在計畫的支持下，台大醫院在兒童的聽力評估及基因檢測方面皆有顯著成長。在聽力評估方面，當嬰幼兒確診檢查及人工耳蝸業務皆有顯著拓展，除逐漸累積困難個案之處理經驗外，還增購「大腦皮質聽覺誘發電位」儀器，以提供個案及家屬更專業的確診及諮商，針對個案進行完整的追蹤與成效分析。

在基因檢測方面，台大醫院應用最新「次世代定序」聽損基因檢測平台，收案200名聽損兒童家庭，掃描國人最重要的30個聽損基因，釐清孩子使用電子耳相關預後，發現問題更加精準之外，相關結果也成為國人聽損基因資料庫的一部分，未來台大醫療團隊更將應用於和人工智慧的技術結合，再開發出更精準及更有效率的基因檢測工具。

同時計畫投入更多人力、經費，發展出一條龍的服務模式，納入所有於台大醫院接受聽損評估的兒童個案，提供完整的聽能及語言復健訓練以及教導家長居家訓練技巧。並擬針對不同年齡層或程度的個案，設計各種不同的治療方案及教材，開辦各種親子課程或工作坊，以長期追蹤聽損兒童在各階段語言及學習的發展。

有鑑於前期計畫執行成效甚佳，中華民國兒童慈善協會本年度再度捐贈150萬元，台大兒童醫院將持續深耕聽損兒童照護。