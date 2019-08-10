跟長相無關！學這3招…「約妹出門」成功率100%　怎麼可能被拒絕？



▲怎麼成功把妹子約出來？3寶典必學，成功率100%。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／無誠勿愛事務所



「網路上聊的還不錯，但怎樣比較容易把她約出來？」

「如果約她被拒絕了，我豈不是很沒面子！」

「想找她一起去參加活動，但是如果被對方發現我欣賞她，會不會連朋友都當不成？」

這是許多男生常見在邀約前的內心OS。

但是，邀約成功的秘訣在於「給出明確的約會時間與地點，並且釋放你想要與她相處的意圖」。

例如，「明天晚上七點我們一起去信義區吃日式料理好嗎？上次派對發現妳人滿好聊的，想要多認識妳一點」。

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這段簡短的邀約語句道出了成功邀約的3大重點。

1.明確的邀約，才能夠得到明確的回覆

許多男士會有一個錯誤觀念，認為讓對方發現自己出於好感的邀約，會導致自己處於下風，所以想用模糊的方式帶過，試探對方意願，也降低被打槍的風險。因此很多人就會從許多網路文章上學習各種模糊邀約的方式，確實這種方式很安全，也能夠順利地邀約心儀對象，即便被拒絕也讓自己有一個台階下，但是問題卻很快地來了。

「你為什麼想找我一起？」若對方這麼問你呢？

你會真實的表達想要與對方相處，還是將焦點轉移到約會本身？你的選擇將決定往後與對方的互動關係會是潛在的發展對象，還是一般朋友。會衍生這類的問題往往不是因為她真的想這樣問，而是你一開始就沒有溝通出邀約的目的，所以對方搞不懂你到底要做什麼。

我們實際要做的並非給出模糊地帶，而是讓彼此的關係在邀約中往「實」的方向走去，才會得到最真實的回應，即便被拒絕，也比較能去釐清女生沒有答應約會的原因為何，自己也不會內心小劇場噴發，導致暴衝做一些更扣分事項。大方的表示你想多認識她的意願，往往會更顯得你是個很大器的紳士喔。



▲男生在邀約時給出明確的時間和地點，讓女生有安全感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

2.降低異性的人身顧慮

現在不少社會新聞常會以斗大的標題「私見男網友，慘遭狼爪」佔據版面，也讓異性交友這件事蒙上一層灰，因此在邀約時給出明確時間地點是保障女生安全的基本法則。有明確的時間，對方才能安排行程，有明確的地點，對方才能預估地點人數多寡，人身是否安全。

若對方更仔細點，甚至能從你所挑選的地點發現你是否有考慮到消費能力承受度或是路途是否能遙遠等等，以便對方能夠放心的和你外出約會。

3.表達想要與她更深入交流的意圖

邀約最重要的關鍵就是你「是否有明確地傳達邀約的意圖讓對方知道」。所謂的傳達意圖不是要你線上告白，而是讓對方了解你有想要跟她持續相處的意願，藉此讓關係往實質的方向前進，並驗證目前彼此的位置到哪個階段。

例如，「下週日若有機會一起去淡水逛街吧？我覺得跟妳聊得滿來的，想多知道一些妳的事。」

很多人最後想要釐清的疑問是「那如果我被拒絕了怎麼辦？那豈不是連朋友都當不成？」

如果真的只是一般朋友，邀約被拒絕你也會有類似想法冒出來嗎？還是你打從心底就已經把對方放在潛在發展對象的位置，所以讓你有這種疑問出現？第一點說過，明確的溝通才有可能得到明確的邀約結果，接受或婉拒都是可能發生的情況，但被拒絕並非意味著你真的很差勁，而是你身上還沒有讓對方想要與你相處的元素。

外在、氣質、心理狀態、談吐等等都可能是影響邀約能否成功的因子，我們必須在行動中真實面對身上的課題，才有機會將成功率往上拉升，真誠表達是一切的註解。

本文作者：無誠勿愛事務所，我們的願景是讓人們相信「真誠」，在感情裡是行得通、有力量的。因為我們深知：「真誠不能幫你把妹、馭男，卻是通往另一顆真心最近的路」。我們不是愛情的專家，卻是實實在在走過幾段感情彎路的人。透過分享這些彎路上發生過的故事、情感、價值觀！我們能夠讓你在感情裡，找到自己心之所盼的愛。

本文經授權轉自：無誠勿愛事務所