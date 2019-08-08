半夜莫名緊張！醫揭「晚睡3代價」：一失調就難改善...你也夜貓族？



▲持續晚睡，自律神經失調就很不容易改善。（圖／取自Pixabay）

文／陳建銘

晚睡是大家的共同經驗，不管你是為了什麼原因晚睡，都是一種生活的選擇，凡有選擇，必有代價。

簡單來說，還是參考我們最常講的「消耗&恢復」原則，晚睡，一定是「消耗>恢復」，差別只在於兩者之間的差距是很小或很大？如果已經發生自律神經失調，如果要改善，就必須要能夠「恢復>消耗」，持續晚睡，自律神經失調就會很不容易改善了。

晚睡知識1：晚睡會變得較有精神。

因為白天屬於陽、屬於活動，晚上屬於陰、屬於休息，這是「日出而作、日落而息」規律。

如果到了晚上，該休息不休息，身體會以為你是不是正在遭遇什麼危險，所以啟動交感神經，會變得更警覺，相較之下，我們說過，交感活動=緊張=興奮，所以晚睡的人會變得比較興奮。如果已經是自律神經失調了，有時候太晚了還沒睡會覺得莫名其妙緊張起來，也就是這樣的緣故。

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▲晚睡會讓你變得很有精神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

晚睡知識2：影響青少年發育

關於發育，一般男孩子大約從國一開始，女孩子大約從小六開始，需要配合睡眠，早睡才能保證充足的生長激素，晚睡會直接造成長不高。如果在國小時候，家長沒有留意，養成晚睡習慣，到了發育期容易長不高。

晚睡知識3：容易越來越晚

依據生理時鐘的原因，有一項研究指出，人的生理時鐘是25小時，所以如果沒有刻意提醒，生活總是很容易過得越來越晚，要晚睡非常容易，相對的，要養成早睡習慣，非常困難。

本文經授權轉自：自律神-陳建銘中醫師