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抱小孩閃到腰！她身體歪掉走不動　「紅光」照10分鐘竟好了

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腰痛,閃到腰。（圖／記者李佳蓉攝）

▲抱小孩閃到腰！她身體歪掉走不動，「紅光」照10分鐘竟好了。（圖／示意圖，／非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

30多歲的黃小姐，因趕著上班，抱小孩起床時閃到腰，當下除痛到無法走路外，身體還呈顯明顯歪斜，所幸經除痛雷射機器人針對痛點及腰側照射10分多鐘後，痛感已顯著緩解，下午還可自行走去幼稚園接小孩回家。

現代人工作長期窩在電腦桌前，根據統計，約有5至6成的國人有肩頸痠痛及腰背疼痛經驗，雖然健保有給付冷熱光電力等物理因子，透過非侵入性治療方式緩解症狀，但每次治療時間約1小時，且需要長達數週甚至數個月才能見效。

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有業者看準民眾需求，6月從義大利引進高能量雷射治療，不僅縮短每次治療時間，也透過密集療程，大幅縮短疼痛改善期，目前全台共有2間診所引進使用，樂力適疼痛診所就是其中之一。

▲除痛雷射治療。（圖／記者嚴云岑攝）

▲旅外女籃球員王維琳接受除痛機器人治療。（圖／記者嚴云岑攝）

樂力適診所副院長暨物理治療師許偉群表示，高能量雷射在國外已風行10餘年，使用脈衝式的高能量雷射，可增加微循環協助細胞修復，對於慢性肌肉關節疼痛效果最佳。

診所引進至今共治療10餘位患者，年紀分佈在6歲至92歲間，除了該名媽媽外，還有打骨折後關節沾黏的男童，以及骨鬆腰痛的阿嬤，皆透過1至數次不等的照射緩解疼痛。而旅外女籃球員王維琳也是雷射受惠者，她在瓊斯盃比賽中腰部拉傷，經過治療後疼痛已從5分降到3分。

許偉群提到，歐美臨床實驗已證實，經除痛機器人第一次治療後，即可感受到炎症、水腫和疼痛的改善，經一半療程，痛感有望減輕50%以上，但每次治療需自費1000至2000元，且裝心臟節律器、孕婦、骨刺及癌症病患，需經醫師評估後方可使用。

關鍵字： 除痛機器人 雷射治療 疼痛治療 閃到腰 高能量雷射 物理治療
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