菜生吃or煮熟好？營養師公布「最佳正解」：這些患者應吃熱的

記者林妤柔／綜合報導

攝取蔬菜，到底該吃生的好，還是熟的好？相信這是很多人的疑惑。營養師簡鈺樺在《營養師有樺要說》中表示，吃生菜能攝取到食物的全部營養，缺點為注意是否衛生；熟菜有助提升營養素的吸收率，問題在於容易營養流失。因此，主要還是考量自身體質，再選擇為佳。

簡鈺樺分享吃生菜的優點，一是能將食物的全營養吃進肚裡，因為部分營養素會透過加熱流失，例如維生素C在加熱時，流失的量便高達15～55%。二是能控制體重，由於吃生菜需要較多的咀嚼，不管是提升飽足感，還是減慢進食的速度，都有助於減重。最後是研究發現，吃生菜比熟菜更能降低心血管疾病。



▲生菜需要較多的咀嚼，有助於減重。（圖／翻攝自pixabay）

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當然，吃生菜也有缺點。簡鈺樺說，確定生菜是否乾淨、有無汙染就很重要，特殊族群例如癌症患者，吃到不乾淨的生菜就容易遭受感染；另外，生菜鉀含量高，不適合高血鉀的患者；粗纖維含量也較高，不建議腸胃道敏感或不舒服的族群食用；最後是部分蔬菜，例如十字花科的花椰菜、蘿蔔或高麗菜，含有致甲狀腺腫素，生吃容易導致甲狀腺腫，或是甲狀腺功能低下，因此必須煮熟再吃。

接下來，簡鈺樺提到熟菜的優點，像提升部分營養素例如β-胡蘿蔔素、玉米黃素、茄紅素的吸收率；蔬菜烹調後，鉀含量不會那麼高，對腎功能不佳、高血鉀的患者是比較好的選擇，此外還幫助消化。缺點就是，水溶性的營養素會在烹調或燙青菜過程中直接流失在湯汁裡。



▲腎功能不佳、高血鉀的患者適合吃熟菜。（圖／記者李佳蓉攝）

最後簡鈺樺表示，上述兩者各有優缺點，但她兩種方式都推薦，畢竟吃東西本來就該互補，相輔相成，這樣獲得的營養也更全面，也建議考量自己身體的需求來選擇，才更明確。