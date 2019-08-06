夏日炎炎西瓜解渴！腎臟病患忌吃太多　小心肺積水、呼吸衰竭

▲醫師提醒腎臟病友，夏天切忌因天熱而大量飲水或吃含水量高的食物，嚴重時會造成呼吸衰竭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名李姓婦人（67歲），每週固定到診所洗腎，近幾日醫師發現她的手腳嚴重水腫、比平常胖了5公斤，詢問之下原來是因為天氣太熱，李阿姨忍不住狂吃西瓜，導致體內水分無法順利排出，才會造成四肢嚴重水腫的情形。

竹南診所腎臟科醫師陳孟財表示，炎炎夏日想要消暑解渴，一般民眾都喜歡喝冰涼的汽水、大口吃刨冰或是品嚐鮮甜多汁的西瓜，但隨著腎臟功能變差，尿液量會慢慢減少，若因天氣熱而喝大量的水或吃含水量高的西瓜，會造成體內水分慢慢累積，出現水腫的情形，嚴重的話還會導致肺部積水、呼吸急促、血氧濃度下降、甚至呼吸衰竭等緊急狀況。

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▲西瓜是夏天民眾消暑的水果，但對腎臟病友而言卻不宜吃過量。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳孟財說，除了水分控制之外，由於腎臟病會影響體內電解質的調節，容易造成電解質異常，如：高血鉀、高血磷，加上腎臟病也會導致高血壓，因此低鉀、少磷、低鈉是腎臟病友飲食上需把握的重點。另外，陳孟財醫師提醒，由於楊桃有神經毒素，需透過腎臟排出，若腎功能不好會造成毒素累積在體內而引起中毒，因此腎臟病友千萬不能吃。

大千醫院也提醒民眾，炎熱的夏天的確會讓人忍不住多補充水分來消暑解渴，但建議腎臟病人在吃含水量高的食物前，應先向醫師諮詢，以決定食用的份量，才不致為滿足口腹之慾，而影響自身健康。