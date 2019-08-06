南部7月大男嬰染腸病毒71型釀重症「今年最小」一度出現右手無力

▲疾管署防疫醫師鄭皓元說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

腸病毒仍在流行，疾病管制署今（6）日公布國內新增1例腸病毒重症，個案為南部7個月大男嬰，診斷感染腸病毒後出現驚嚇反應、右手無力等重症病徵再次緊急送醫，確認感染腸病毒71型，也是今年年紀最小的腸病毒71型重症個案。疾管署提醒，5歲以下幼童為腸病毒重症高危險群，請家長多注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案7月中旬發燒就醫，數天後腳及屁股出現紅疹，就醫診斷為腸病毒，其因症狀持續且出現嗜睡、多次驚嚇反應及右手無力等疑似重症前兆，再度就醫並收治住院，經檢驗確認為腸病毒71型感染併發重症，經調查個案曾接觸有腸病毒症狀的幼童，所幸目前個案狀況穩定已出院。另經專家研判為急性無力肢體麻痺(AFP)確定病例。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，監測上週(7月28日至8月3日)國內腸病毒門急診就診共計15,148人次，仍在流行警戒值，不過有較前一週略降2.9%，疫情持續趨緩。

近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟近幾週全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計219例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主，另累計25例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多(18例)。

疾管署提醒，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。