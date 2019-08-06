ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

今年公費流感疫苗延後接種　11月15日起分三批開打

ETtoday健康雲

疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（６）日宣布，由於全球四價流感疫苗供貨延遲，今年公費流感疫苗將延後至11月15日以後分批接種，開打時程分別為：11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

疾管署表示，為提供國民更周全的保護力，今（108）年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，疾管署雖已提前於今年5月完成約600萬劑四價流感疫苗的採購作業。不過由於今年公費流感疫苗得標廠商反映，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國皆受影響。

請繼續往下閱讀...

為因應此疫苗延遲供貨的可能影響，疾管署於今年6月召開衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，專家建議在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡，今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種，接種順序為學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒、其他公費對象，故依據目前廠商提供最新供貨時程及數量推估，今年公費流感疫苗開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打。

疾管署強調，符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

關鍵字： 流感健康 流感疫苗 疾管署
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

飛官性行為後下面滿是血　老婆尷尬陪診...原來是OO太緊

炎炎夏日小心熱傷害　通風補水最重要

今年公費流感疫苗延後接種　11月15日起分三批開打

減肥放心開吃！精選5款「すき家丼飯」鎖定600卡↓小碗

拒喝一芳延燒！醫響應Po文「一果兩汁好難喝」挺港...抵制分店＆旗下品牌

喉嚨痛有解！把這食材壓碎後加進溫水喝下　3天可明顯改善

未婚女仍愛「台清交」　未婚男擇偶「溫柔、長髮披肩」

媽媽北上忘記帶慢性病藥！藥師曝「補救方法」

拜託別再叮我！中醫推「3大強效防蚊招」：乾橘皮也可以

個性合到爆！12星座「戀愛相性最配CP」甜曝光　你們閃瞎上榜？

讀者迴響

回到最上面