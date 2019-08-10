貓咪「呼嚕聲」能催眠！9招逼出睡魔：內臟一按還能排毒

▲睡眠品質好，白天較容易感到精神百倍。（圖／翻攝自pakutaso）

文／季匡華, 陳旻苹

想要有良好的睡眠品質，首先要能夠提升副交感神經系統、降低交感神經系統的刺激，以幫助放鬆入眠。無論是健康人或是癌病患者皆可透過以下幾種好眠方式：

1. 留意房間布置，特別是窗簾的遮光性。保持臥室黑暗，可使人體生理時鐘的節律不被擾亂，維持免疫系統正常運作。

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2.睡前一小時關機，包括手機和電腦電視。明亮的光線會讓大腦誤以為此刻應該保持清醒。關機也能避免電子和離子游離環境中，干擾睡眠，影響人體褪黑激素的分泌。

3.寵物療法。以溫和的寵物為主，例如：貓咪會發出類似呼嚕呼嚕的呼吸聲音，讓人放鬆。

▲貓咪會發出呼嚕呼嚕的聲音，讓人放鬆，幫助睡眠。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

4.若有睡眠問題，可以考慮使用環境中的「白噪音」（White Noise）。「白噪音」是睡眠環境中的一種低分貝聲音頻率，約0～20KHZ規律均勻的呈現，有如收音機或電視空白頻道的沙沙雜訊聲或潺潺流水聲。

研究顯示，白噪音讓環境背景聲音穩定、單調的流動，可以過濾和掩蓋擾亂的噪音如汽車、狗叫聲、打鼾聲。這種連續的低分貝聲音能促進心情的平靜，幫助放鬆，使人保持睡眠狀態。有醫療院所改善病患睡眠品質，以錄音帶開出白噪音處方，反應頗佳。研究發現，白噪音若與腦波同步，更有助於睡眠品質。

5.芳香療法（Aromatherapy）。可以使用薰衣草等精油，抹在枕頭上或是滴在枕頭反面，讓氣味慢慢飄散出來，透過嗅覺的放鬆來增加睡意。也有人在室內放置植物或水果助眠。

6.深層的呼吸與靜心冥想。

7.偶爾使用蠟燭。燭火的光度、熱度和形態樣貌，可以協助人放鬆。

8.適量飲用部分讓人舒緩的花草茶。

9.輕柔的伸展運動或內臟按摩（例如下述的「肝臟舞」）。

日常生活中從空氣、食物等等各方面所接觸到的污染毒素，必須進行代謝，而肝臟便是處理解毒的重要器官，淨化肝臟才能減輕人體的負擔。建議平時可進行一種身體保健、內臟按摩的「肝臟舞」，也可當成輕鬆的活動。

動作首先將右手放在右側肋骨，左手掌貼右手，然後，右手手指可以靠近肋骨內側，讓右側肋骨帶動肝臟，緩慢舞動朝右舒張、再往左去擠壓，所以往右打開、往左擠壓，就好像在按摩身體與內臟一樣，然後，再往前展開肋骨、往後縮是關閉，接著用身體畫圓形，分別以順時針和逆時針畫圈圈，頭部、髖部盡量保持不動，肋骨範圍左右、前後以畫圓方式移動。

本文摘自《自己的癌症自己救》／季匡華, 陳旻苹（新光醫院腫瘤治療科主任、特約撰述）／時報出版