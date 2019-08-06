飛官性行為後下面滿是血　老婆尷尬陪診...原來是OO太緊

記者吳奕靖／高雄報導

真的很尷尬！高雄市一名飛官在跟老婆進行房事的時候，突然下體一陣痛楚，仔細一看這才發現生殖器上滿是鮮血，於是在老婆的陪同下趕緊找泌尿科醫師，一進診間老婆還很尷尬，以為是自己的錯，但醫生說原因出在男生的生殖器上頭，原來是「包皮繫帶」太緊。

▲泌尿科李嘉文醫師指的位置就是包皮繫帶 。（圖／記者吳奕靖攝）

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收治這名病患的是高雄市李嘉文泌尿科診所的院長李嘉文本人，他說這名飛官因為繫帶太緊，所以每次性行為都會痛，所以李嘉文醫師幫他進行包皮手術，重新縫合，讓它不會有太多皺皮在上頭，所以就不會裂傷，之後還順利生了小孩，還帶來親自跟醫生說謝謝，因為之前因為性行為造成裂傷出血後，自己就有陰影不敢有性行為，還好手術後改善一切。

▲泌尿科李嘉文醫師呼籲七夕情人節，要有安全性行為，記得戴套。（圖／記者吳奕靖攝）

李嘉文強調，年輕的男人比較有激烈性行為，就會造成繫帶裂傷就會造成出血不止，前來求診時，通常男性都會帶另一半前來，「女生就是剛發生性行為，有的女生就會覺得很不好意思，好像是她害了這個男生，不過通常都是剛開始在有性行為比較激烈，通常比較常見在曠男怨女，比較容易發生這種事。」

他表示，繫帶這個地方裂傷，要注意看勃起時會不會太緊，太緊再加上激烈性行為、潤滑不夠的時候就會發生，嚴重的話就會不斷出血，而且出血量也是滿「恐怖」的；他說：「這個也很難縫回去，大概我們只能說縫起來止血，保守治療把這邊傷口照顧好，之後把包皮處理掉，才能避免下次再裂傷」，所以為了預防這種情況，李嘉文認為可以使用保險套、潤滑液都會有幫助。

▲泌尿科李嘉文醫師正在自製俏皮可愛的說明道具 。（圖／記者吳奕靖攝）

而現在七夕情人節快到，李嘉文也提醒，七夕後一週內就會有一些淋病等性病的患者出現，或是尿道炎的患者來求診，「七夕的時候只要有性行為，不固定的性伴侶就要戴保險套」。