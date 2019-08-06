老公有小三！她想「那邊變緊」...狂整6次被嫌爆　醫：只能塞鉛筆



▲美魔女為想挽回外遇夫，竟在3年內動了6次私密處整型手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

生產後的媽媽或是進入更年期的女性，大多都會面臨私密處鬆弛的困擾，有人做凱格爾運動維持緊度，但也有女生直接砸錢整型！一名47歲美魔女，苦訴騎車時下體「鼓了一顆」一震動就痛，甚至無法久坐，就醫內診時坦言3年內進行私密處整型6次，原因竟是老公外面有小三，嫌棄自己「太鬆弛」，醫師一看嘆：「這沒救了！」

現代人注重「性感受」，帶動私密處整型越來越夯！振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中指出，曾遇一名47歲美魔女就診時抱怨自己坐立難安，騎車時總覺得「底下凸一顆」，一震動就痛，工作坐不到半小時即因私密處很緊、不舒服必須起身走動。內診檢查發現，婦人雖已47歲，但外陰部卻異常的窄，大約只能放入「一根小拇指」讓醫師超意外。



▲3年內做了6次私密處整型手術，連醫師都驚呆。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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李偉浩解釋，婦人下體有手術傷痕，推測應動過「緊實手術」，一問她才坦言因丈夫有小三，懷疑是自己在床上無法滿足另一半，因此動手術盼能挽回夫妻感情，不料丈夫仍狂嫌棄她年紀到了「太鬆弛」，才在短短3年內像著了魔一直動刀希望能「變緊」，卻也造成陰道口越來越小，「底下整個硬梆梆」。多次手術造成私密處傷口纖維化，且一碰就痛，因而苦求醫師幫忙手術切除。

但李偉浩也坦言，婦人已動過多次私密處手術，陰道口只剩下1.2公分寬，若要再將結痂組織切掉，陰道口恐怕「只能塞鉛筆」。並坦言實在無法再手術，現階段只能靠著打消炎針、給予類固醇改善不適，動刀多次的結果就是讓這些症狀一輩子跟著她。