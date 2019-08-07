

▲一名洗腎婦人貪吃西瓜，四肢水腫還變胖，醫生驚覺不對勁。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李佳蓉／綜合報導



夏天消暑解渴，大多數民眾都愛喝冰涼手搖飲，大口嗑剉冰或是品嚐鮮甜多汁的西瓜。一名67歲固定洗腎的婦人，在幾天內四肢嚴重水腫，且比平常胖了5公斤，醫師一問才知道她因為天氣太熱，忍不住狂吃西瓜，導致體內水分無法排出。另外，也呼籲「這水果」腎病者千萬不能吃。

竹南診所腎臟內科醫師陳孟財表示，該名李姓婦人每週固定到診所洗腎，近幾日被發現手腳嚴重水腫還變胖5公斤，原來都是西瓜惹的禍。他說，隨著腎臟功能變差，尿液量減少，若還攝取大量水分或吃含水量高的西瓜，易導致體內水分慢慢累積而出現水腫，嚴重還會導致肺積水、呼吸急促、血氧濃度下滑，甚至呼吸衰竭等緊急狀況。



▲醫師提醒，腎友吃楊桃恐讓毒素累積體內引發中毒。（示意圖／Pixabay）

陳孟財提醒，對於腎臟病友而言，水分控制非常重要，每天包括湯、水、茶、飲料等飲水量應是整天尿量再加400～500ml，夏天則可增至600～700ml。除了水分控制外，因腎臟病會影響體內電解質調節，易造成電解質異常，如高血鉀、高血磷，腎臟病也會導致高血壓，因此低鉀、少磷和低鈉為腎臟病友在飲食上須把握的重點。

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不只是吃西瓜要節制！陳孟財也說，由於「楊桃」有神經毒素，需透過腎臟排出，若腎功能不佳會導致毒素累積在體內而引發中毒，病友千萬別吃。炎熱的夏天的確要補水消暑，但建議腎臟病人在攝取含水量高的食物前，應先諮詢醫師，以決定食用份量，才不致為滿足口腹之慾而影響健康。