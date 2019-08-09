7天能治香港腳？粉劑、軟膏...「4款足癬藥」使用禁忌曝

▲香港腳藥膏分為粉劑、軟膏、噴劑與一次療程。（圖／台中慈濟醫院提供）

文／ 王寒昀藥師

香港腳，正確的醫學名稱為「足癬」，大部分是由一種名為皮癬菌的黴菌引起，黴菌喜歡濕熱的環境，而夏天的足部正好最容易成為溫床，症狀包括足部脫皮、脫屑、發紅、搔癢、起水泡、糜爛有滲出液、角質層增厚，以及腳後跟乾裂等，到藥局買藥膏要注意什麼呢？

藥局抗黴菌藥常見四種劑型：

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1. 粉劑：主成分Salicylic acid、Benzoic acid，作用為代謝角質層，去除感染黴菌的足部表面皮質。

2. 軟膏：主成分常見抗黴菌藥Econazole或殺黴菌藥Terbinafine，有的軟膏會合併類固醇，達到止癢的效果。

3. 噴劑：主成分同軟膏，提供不沾手方便使用的劑型。

4. 一次療程軟膏：主成分同軟膏，利用特殊的劑型，使抗黴菌藥可以深入皮膚，在皮膚內持續作用7天左右，適合常常忘記擦藥的患者。

▲香港腳的症狀不同，有各自適合的足癬乳膏能夠治療。（圖／臺中慈濟醫院提供）

一般的香港腳，都適合使用抗黴菌軟膏治療，但需要耐心使用7-14天，當症狀改善後，最好能再持續使用7天，以徹底根治黴菌，避免復發。單一成分的殺黴菌軟膏效果會比合併類固醇的複方軟膏效果好，若使用複方軟膏後，癢的狀況改善，建議改用單一成分殺黴菌軟膏，較容易根除。

粉劑則最適合厚皮型的香港腳，使用上需注意浸泡的水溫及時間(水溫不可過高、時間不可過長)，建議單次使用粉劑浸泡去除過厚的腳皮後，可再接續擦抗黴菌軟膏，更能根除黴菌。注意若是糜爛型，因常伴隨有傷口，不可使用粉劑。粉劑也可撒佈在鞋內使用，預防香港腳。

噴劑因含有酒精溶劑，會對傷口產生刺痛感，所以不適合糜爛型這類足部有傷口的患者。一次療程軟膏的產品，使用上要從腳趾到腳跟，塗滿整個腳掌，24小時內不可洗腳，才能讓藥物直達皮下，長時間作用。

王寒昀藥師，現任愛買新竹店藥師，中國醫藥大學畢業，遠百企業愛買藥妝藥師9年資歷，專長保健諮詢。