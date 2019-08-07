狂脫皮屑！香港腳「4大腳爛原因」曝：濕鞋穿O小時超母湯

▲香港腳分為4種型態，出現脫皮、發紅、水泡就要多加小心。（圖／翻攝自Pixabay）

文／ 王寒昀藥師

炎炎夏日，濕熱的天氣造就了黴菌好發的環境。香港腳，正確的醫學名稱為「足癬」，大部分是由一種名為皮癬菌的黴菌引起，黴菌喜歡濕熱的環境，而夏天的足部正好最容易成為溫床，症狀包括足部脫皮、脫屑、發紅、搔癢、起水泡、糜爛有滲出液、角質層增厚，以及腳後跟乾裂等。

香港腳依照症狀可分為四種型態：

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1. 趾間脫皮型：趾間乾燥脫皮或趾間潮濕脫皮滲液。

2. 糜爛型：趾間潮濕潰爛，形成傷口疼痛，容易合併細菌感染。

3. 水泡型：形成大小水泡、奇癢無比。

4. 厚皮型：足底角質不斷增生，形成厚厚的角質層。

為什麼香港腳都不會好？對於香港腳反覆難以根治的加強建議：

1.環境也要一起改善

改善潮濕的居家環境，改穿透氣的鞋襪，襪子天天曝曬換洗。鞋子可準備兩雙，每天交替穿，休息的那雙就把鞋墊抽出晾乾，如果長時間工作，也記得8個小時後，就要換雙襪子，換雙鞋子，避免足部潮濕。





▲下雨鞋子濕了記得換一雙，避免腳部潮濕生菌。（圖／翻攝自pixabay）

2.耐心並連續使用藥物

黴菌相當頑固，記得外用抗黴菌的藥物一定要耐心擦抹7-14天，並且塗抹後能搓揉使藥膏滲透進皮膚，不能因為症狀改善了就停藥，一定要完成療程，才能避免復發。

3.雙管齊下

環境跟習慣一定要一起改善，創造一個不利黴菌生長的狀況。藥品上也可先浸泡粉劑使角質層變薄，再搭配藥膏使用，讓藥膏更容易滲透，或是將粉劑噴劑噴撒在鞋內，多管齊下。常常忘記擦藥的人，可以選擇一次療程藥膏。

4.別忽略感染源

不共穿鞋子，避免在公共場所打赤腳，回家後應先將腳洗乾淨後吹乾，特別留意腳趾間是否乾燥。

王寒昀藥師，現任愛買新竹店藥師，中國醫藥大學畢業，遠百企業愛買藥妝藥師9年資歷，專長保健諮詢。