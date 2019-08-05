微整形修修臉卻長硬塊　小心玻尿酸肉芽腫

▲羅子焜醫師提醒，市面上的玻尿酸有200多種，應慎選品質，並應施打於安全部位，較不會產生不良反應。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一位50歲女子，在私人工作室施打填充物於臉部「整形」，最近發現左臉頰注射部位附近摸到約0.7cm的皮下腫塊，經皮膚切片檢查發現許多大小不一，且不規則淡藍色不明物質聚集在皮層中，部分物質周圍產生發炎反應及纖維化，經病理化學染色證實該外來物質為「玻尿酸」，經手術切除肉芽腫後，結節不再產生。

成大醫院皮膚部羅子焜醫師指出，不論男性或女性，隨著年齡漸長，皮膚因受到內在時間和外在環境等因素造成老化的影響，導致功能喪失，失去彈性、出現皺紋、粗糙、鬆弛、乾燥、萎縮等現象，若紫外線曝曬過度，看起來又比同年齡的人蒼老許多。因此，能平緩皺紋、飽滿肌膚的玻尿酸整形，也成為熱門醫美療程。

請繼續往下閱讀...

羅子焜醫師指出，市面上玻尿酸產品琳瑯滿目，品質良莠不齊，若未經專業醫師評估即施打品質不佳的玻尿酸，容易在施打部位產生免疫反應，最終形成所謂的皮膚玻尿酸肉芽腫，輕者影響外觀，重則反覆發炎產生結節則需要手術切除。

人體產生的玻尿酸半衰期為1至2天，經合成的玻尿酸半衰期平均為6個月，不同廠牌的玻尿酸制備方式不同；而品質差的玻尿酸容易聚集成塊，經由5個步驟，包括：發炎反應、蛋白附著、巨噬細胞聚集、多核巨噬細胞形成，及巨噬細胞與其他細胞的化學反應，造成外來物質周邊的纖維化，最終形成「肉芽腫」。

羅子焜醫師說，包括像玻尿酸肉芽腫等外來物質肉芽腫的治療，可於病灶內施打類固醇或口服類固醇，外科治療則為切開引流或進行切除手術。他提醒，市面上的玻尿酸有200多種，應慎選品質，並應施打於安全部位，較不會產生不良反應；若注射後出現不良反應，除應立即停用，並應諮詢皮膚專科醫師，配合做適當治療。