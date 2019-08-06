愛得好卑微！工具人追女「4條件」遭打槍...送禮討好你最會？

▲男性淪為工具人，不難發現常用討好和付出來追女生。（圖／翻攝pixabay網站）

文／亞當老師



這幾天輔導了幾位學生，發現他們的愛情模式，既卑微、又痛苦，講白話點，就是所謂的工具人模式。那什麼是工具人呢？也就是他們渴望透過一種付出與奉獻的方式，來得到女生對他的好感。

其實這種付出的模式，如果將時代向前倒轉50年，這種方式也很適合求偶，畢盡過去社會是個男尊女卑，缺乏女權的時代，男人可以透過資源的分享，來讓一個女人明白自己想要照顧她的心意。但是為什麼在這個年代，這種看似在邏輯上，沒有任何問題的追求方式，卻在這個時代成為了最悲情的輸家呢？

首先，要脫離工具人，我覺得就必須要先認清到底這個世界上，為什麼單純靠奉獻與付出，已經沒有辦法贏得女生的好感？看到這，我相信有些朋友會反駁，說我家人 / 朋友也是靠著討好和付出，最後就抱得美人歸啦？

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但是若以客觀的角度來看，不難發現用討好和付出來追女生，往往都是幾家歡樂幾家愁，好像沒有一個定數。甚至有些人會用人帥真好，人醜性騷擾的角度，來解釋這件事情。

在我的觀點裡，我崇尚科學戀愛，也就是凡事都要利用前因後果的角度來分析，自然不會陷入人云亦云的謬思裡面。

我認為工具人在愛情中，到底會不會成功這件事情，其實是有四個變數在控制的...

第一，以「時空背景」來說，今天假設我們時光倒回到五十年前，那個男主外、女主內的農業時代，前面提到男人可以透過資源的分享，來讓一個女人明白自己想要照顧她的心意。但是現今來到西元 2019年，這是一個網路發達而且女權抬頭的時代。

▲女人步入職場，生活條件都能自理，不一定得靠男人才能活下去。（圖／免費圖庫pakutaso）

女人擁有了自力更生的機會，甚至是某些女生賺的錢還比男生多。也就是說，女人其實不需要依靠男人提供麵包就可以生活。也因此，所以金錢或是物質所帶來的誘惑，對某些女生而言（拜金女除外），這個東西已經並沒有農業時代的重要性。

再者，由於網路發達，女生能夠接觸到的追求者非常的多。我們可以很直白的說，這種典型討好與付出的追求模式，其實是大多數的男生都會做的一件事情。女生身旁有五十個男生，都用付出的方式來追求這個女生，自然而然，這種付出的模式，會轉為十分廉價，因為太多人都用同一招，女人從小到大看這招也看膩了。

因時空背景的影響，而形成這樣的態勢，若你持續想用工具人這招來追女生，你到底是為什麼呢？我認為這是蠻值得去深思的事情。

第二，回歸到「男性價值」方面，這個時代女生的追求者拜網路科技所賜，已經跟過去不可同日而語。我甚至之前遇過，某個長的不漂亮的女生，她跟我說她在某交友軟體上，從開始使用到現在，總共有一千多個男人主動說要認識她。

今天假設你是那個女生，即便你希望男人來討好你，但是總共有一千多個男人，妳會想選什麼樣的男人來討好妳？

可想而知，不可能是讓條件差的人來討好你吧，或是說難聽點，一個條件一般般的人，就算他再怎麼付出，你會珍惜他的付出嗎？以人性來說，真的很難。

▲對彼此不是很熟悉的狀況下，要擄獲芳心更是難上加難。（圖／取自免費圖庫pxhere）

第三，在「熟悉程度」方面，很多男性在討好這件事情上，都缺乏熟悉程度的觀念，今天你也許看某個人對他喜歡的對象全力的付出，這是因為除了他懂得展現個人的優勢讓女生了解他外，他跟女生的交情也早就突破一般朋友，已經進入曖昧關係。

在這種情況下，為了自己喜歡的人付出，是天經地義的事。但是很多男性看事情就只看一半，明明跟女生就不熟，甚至連交談都有困難，雙方對彼此都不是很了解，但是某些男性卻一廂情願的認為，在這種階段，也是可以透過討好讓彼此的關係更進一步，這是不是太癡人說夢了呢？

第四，也要看「女生個性」，女生一般來說在接受男人的付出上，可以分成3種類型。

第1：直白型的女生：

這種女生會主動對男生說她不喜歡你，不要對她好，這種女生因為她不想要利用你，所以會主動提出她覺得與你相處不舒服、不適當的地方。

▲個性直率、不想利用男生的女孩，會直接了當的拒絕 。（圖／Pakutaso）

第2：利用型的女生：

當這種女生發現你是好用的工具人，就會想利用你，會刻意釋放曖昧的訊號，讓你感覺好像有機會追到她，但是又抓不住她，讓你只好不斷付出努力。最後當她得到想要的東西，就直接消失。

第3：合理化型的女生：

這種女生是卡在模糊地帶，一開始並沒有特別想利用你，但人是容易被寵壞的動物，當她習慣被這樣對待以後，會覺得你對她的好是理所當然，雖然在被追求的當下沒這麼喜歡你，但久而久之，某種程度上她們會自己合理化這個過程，認為是男生自己心甘情願。

本文總結

從以上四個變數可以得知，為什麼有些人當工具人最後可以修成正果，有些人卻不行。對自己心愛的對象付出，可以是一種雄性魅力的展現，但是付出之於，也要把你雪亮的雙眼打開，懂得判斷與明辨是非，才能讓你在追求女生的道路上，不要淪為一個悲情的工具人。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99