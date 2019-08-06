無法集中精神！醫曝「這部位累」直接影響腦...改善晚上睡更好



▲眼睛疲勞也會直接引發腦部疲勞。（圖／達志示意圖）

文／長谷川嘉哉

和睡眠不足一樣，與腦部疲勞有直接關連的另一項因素，就是眼睛疲勞。比如說，長時間使用手機後感覺視力模糊、頭腦昏沉，大家可能都有類似的經驗。

不管你的工作有多麼重要、急迫，當你眼睛疲勞，就沒辦法如你預期的集中精神。這不是因為腦部的表現下滑，而是傳遞資訊給工作記憶的入口，也就是眼睛感到疲勞的緣故。換句話說，如果能消除眼睛的疲勞，就可以讓頭腦發揮原有的表現。

為什麼眼睛疲勞和腦部運作有那麼深的關係？那是因為眼睛直接與腦連結，是非常特別的器官。而且，腦部處理的資訊中，有8成以上都是透過視覺蒐集的。

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▲長期盯手機、電腦畫面，導致腦部的交感神經因而活躍，使精神處於緊張狀態。（圖／視覺中國CFP）

事實上，大家只要回想一下，我們是怎麼度過平時工作、讀書、休閒的時間，就會馬上知道我們是怎麼虐待眼睛的。像是長時間盯著手機畫面上細小的字體，在公司埋頭讀資料，在客廳看電視、打電動等。

現代生活讓我們毫無節制的用眼，而我們越常用眼，傳送到腦部的資訊量就越大；而工作記憶為了篩選大量資訊，就容易運轉過度。因此，注重消除眼睛疲勞，就能消除腦部的疲勞。

消除眼睛疲勞最好的方法，就是「熱敷」。近距離盯著手機、電腦螢幕看的話，交感神經會因為資訊與光線的刺激而活躍，精神處於緊張狀態。要紓解這種情形，最重要的就是熱敷包圍在眼球和水晶體周圍的肌肉──睫狀體。可以把沾濕的熱毛巾利用微波爐加熱，或在藥妝店購買熱敷眼罩，包覆眼睛周圍、熱敷5分鐘左右。



▲睡前熱敷眼睛有助於提升睡眠品質。（圖／記者趙于婷攝）

熱敷眼睛四周的肌肉可以改善血流，提供氧氣給肌肉，使肌肉柔軟，改善自律神經的平衡。熱敷眼睛和睡眠也有關係。睡前熱敷眼睛四周的話，可以啟動我們的副交感神經，提高全身的體表溫度。等到身體的深層體溫開始下降，就可以帶給我們優質的睡眠。

若血液循環變好，身體能源更容易輸送到眼睛的肌肉，同時排出疲勞物質。而且隨著年齡增長而容易減少的眼淚分泌量也可以隨之增加，一覺醒來後，會發現眼睛的疲勞減輕了。

本文摘自《30%的人將來會失智，我該怎麼辦？》／長谷川嘉哉（日本失智症專科醫生）／大是文化出版