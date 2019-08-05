影／桃園市爆首例本土登革熱！「中壢區仁美里」70歲女性確診

▲桃園市爆首例本土登革熱！（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園市爆首例本土登革熱！疾管署今（5）公布，中壢區仁美里70歲女性確診，該案例7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，此期間曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，至8月3日NS1快篩陽性，經檢驗確認感染登革病毒第二型，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥說明，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業、衛教及進行擴大採檢，並於今日召開市府跨局處應變會議，進行相關登革熱防治工作，疾管署也派員至現場進行風險評估及督導相關防治工作。

請繼續往下閱讀...

今（2019）年截至目前國內累計65例本土登革熱病例，為桃園市1例（中壢區）、高雄市48例（三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例）、台南市16例（東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例）。另有284例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，本周受颱風外圍環流影響，部分地區會有大雨發生，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。