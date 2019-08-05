男女差很大！研究：當爸幸福、當媽憂鬱...專家點出關鍵原因

▲研究發現，爸爸面對孩子有較多的幸福感。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

對很多有孩子的家庭來說，照顧孩子過程是又愛又恨，但有研究發現，其實爸媽的對孩子感受不一樣！根據一篇《人格與社會心理學學報》的研究指出，相較於母親，照顧孩子時，父親有更多的幸福感，母親則有更多的憂鬱症狀。專家也認為，這和媽媽承擔最多照顧時間，爸爸大多負責與孩子玩樂有關。

該研究為加州大學河濱分校學者所進行，將三項獨立研究，共計超過1萬8千人的資料，進行快樂、幸福感、憂鬱症狀、心理滿足感和壓力的分析。結果發現，父親角色與較多幸福感有關，與同年齡無孩子的男性相較，父親呈現較少的憂鬱症狀，但在女性方面，與無孩子的女性相較，母親產生更多的憂鬱症狀。

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而研究結果也顯示，不同性別的快樂感受與照顧孩子有關聯，男性在照顧子女時更快樂，女性則沒有，且男性在與孩子平日的互動所呈現的幸福感高於女性。

▲媽媽承擔大部分照顧孩子的事物，因此會出現較多憂鬱症狀。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，該研究對少子女化的台灣特別有意義，雖然父親參與照顧子女的比例越來越高，父親在和孩子相處上，多市從事遊戲和休閒活動為主，照顧上仍以母親承擔較多的工作和責任，特別是職業婦女更容易感覺較少的快樂。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，通常在照顧子女時，像是飲食、生活作息、學校作業等，大部分都是女性承擔，而帶孩子出遊、做運動、逛大賣場，這時父親的角色才會想當然爾要出現，如同研究顯示，男性照顧的時間較短，從事項目「要求」成分較低，自然會提升幸福感，而女性則常常因為時間不夠用，常產生壓力及負面情緒。

葉雅馨建議，女性特別是職業婦女，可和先生討論「輪流、分享、分擔」整個照顧過程，另一伴也更能體會教養孩子的樂趣及辛苦，同時在工作和教養孩子之餘，留有自己的時間，即便是一星期的某天晚上，或是每天一個小時，從事自己想做的事情，媽媽自己轉換情緒後可增添照顧孩子的幸福感。

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