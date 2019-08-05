吃這裡更營養！研究：蘋果籽比肉「好菌多10倍」...下次別再挑掉啦



▲研究發現，蘋果裡的籽好菌非常多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

「一天一蘋果，醫生遠離我」這句名言從小聽到大，一般都會吃蘋果肉，挑掉蘋果籽和蘋果核，不過研究顯示，我們常不吃的蘋果籽好菌含量非常多，對於維持腸道健康至關重要，若僅吃果肉，就只有上述的十分之一。此外，比起一般蘋果，有機蘋果中的益菌可能更多，微生物群系也更多元。

外國網站《Livestrong》分享《微生物前沿》（Frontiers in Microbiology）的研究，結果表示吃整顆蘋果可以攝取到更多纖維，果核也提供10倍以上的好菌。不過雖然知道蘋果中的細菌對身體有益，但不去果核的同時，也要知道蘋果籽帶來的潛在風險。

研究指出，大部分蘋果的好菌都存在於果核中。一個完整的蘋果（包括核心）含有大約1億個細菌，而單獨的肉只有1,000萬個。而蘋果（特別是種子）含有健康的細菌，這些細菌是腸道微生物的重要來源，有助於促進新陳代謝，防止病原體。

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▲蘋果皮的膳食纖維含量高，吃帶皮蘋果能改善便秘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，根據有毒物質和疾病登記處（ATSDR）的說法，有些水果種子含一種叫做扁桃苷的化合物，身體會轉化成氰化物。雖然蘋果籽含扁桃苷，但其含量少到不會造成實質傷害，然而，ATSDR還是建議吐出種子。此外，研究人員還比對一般蘋果和有機蘋果，發現有機蘋果更好，因為有機蘋果含較高劑量的甲基桿菌（一種增強草莓味道的細菌），而傳統種植的蘋果往往帶有更多的病原體。

營養師余朱青在接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，蘋果加水煮熟後，纖維會軟化、釋出果膠，有加強穩定血糖、降低膽固醇的效果，但同時蘋果的水溶性維生素C也會流失，減少所含的營養成分。蘋果皮的膳食纖維含量高，吃帶皮蘋果並多喝水，能使腸道內容物的體積膨脹，促進腸胃蠕動，改善便秘。建議喝水量以體重每1公斤喝35～50c.c.計算，搭配1顆蘋果為宜。