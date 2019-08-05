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「三陰性乳癌」易轉移復發　國衛院破困境找到新療法！

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乳癌,癌症。（圖／達志示意圖）

▲乳癌一直是婦女癌症頭號威脅，其中又以三陰性乳癌特別難纏。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

乳癌一直是婦女癌症頭號威脅，其中又以三陰性乳癌特別難纏，醫界也不斷在尋找治療方式，近期傳出好消息！國衛院今（5）日公布治療曙光，透過抑制MCT-1致癌基因，同時結合IL-6及IL-6R免疫療法，能夠加強抑制三陰性乳癌細胞的生長和轉移效果。該研究成果也已刊登在2019年3月份腫瘤領域權威期刊《Molecular Cancer》。

國衛院分子與基因醫學研究所徐欣伶副研究員指出，三陰性乳癌是指雌激素（ER）、黃體素（PR）和第二型人類上皮生長受體（HER2）等三種荷爾蒙受體呈現陰性，代表患者缺乏這些荷爾蒙受體，導致患者大多只能選擇化療，而無法採用荷爾蒙療法以及標靶治療，治療方式相當有限。

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此外，由於三陰性乳癌具有高度的基因變異性，患者化療後常面臨預後不佳、復發機率高、腫瘤容易轉移到腦部與死亡率偏高等，治療效果不如預期；目前該類型患者，約占國內乳癌癌患者中的15%到20%。

為突破治療困境，研究團隊長期致力研究，結果發現，MCT-1致癌基因在各類預後不良的侵襲性乳癌組織呈現高度活躍的表現，推測該基因具有顯著的致癌性。徐欣伶表示，MCT-1致癌基因高度表達擾亂正常乳腺管的形成過程，同時也會刺激上皮細胞間質轉化（EMT）和侵襲細胞外基質，造成乳腺細胞進一步惡化與異常增生。

徐欣伶說，目前相關研究指出，運用人類化IL-6R抗體（如Tocilizumab）合併阻斷MCT-1活性的治療方式，確實能夠有效阻斷IL-6與IL-6R結合，進而抑制三陰性乳癌細胞的生長與轉移能力，同時減少巨噬細胞不良分化的機率，改善組織內微環境與減緩腫瘤惡化等，有助降低三陰性乳癌的復發及轉移。

徐欣伶強調，期盼這項三陰性乳癌治療的新策略，不僅提供患者更多臨床治療的選擇，也能發揮更好的治療效果，但目前仍尚待進一步研究驗證，接下來希望能夠發展成藥物。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 國衛院 國家衛生研究院 三陰性乳癌
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