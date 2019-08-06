拜託別再叮我！中醫推「3大強效防蚊招」：乾橘皮也可以

▲夏天要防蚊，除了防蚊液之外，中醫師也推薦乾橘皮防蚊。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

夏天是蚊子大軍出沒之時，有些人就是天生捕蚊燈，蚊子都叮。對此，中醫師指出，蚊子非常喜歡「濕熱體質」的人，這類型的人經常大汗淋漓、口乾舌燥、口臭尿黃，體表的溫度卻偏高，屬於代謝差、容易便秘的族群；建議可透過「防蚊包、艾草、乾橘皮和飲食」來改善。

中醫師王心眉指出，濕熱體質的人通常代謝不佳、體質敏感，一旦被蚊子叮咬，蚊子注入人體的唾液蛋白會消散的特別慢，搔癢難耐的不適感自然會比一般人更久，所以改變濕熱體質絕對是防範蚊子的最佳方式。

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除了體質之外，體味重、多汗、不愛洗澡、體溫高和小孩也是蚊子的最愛，其中小孩子因代謝特別快，體溫也較高，所以容易被蚊子叮咬；汗腺發達、常流汗的人身體排放的熱量多，排出的汗液在空氣中揮發，會在身體附近形成一股潮濕溫暖的氣流，會對蚊子產生吸引力。

▲中醫防蚊包是把多種中藥材放在一起，透過味道驅蚊。（圖／記者趙于婷攝）

王心眉建議，濕熱體質的人，可試著降低體溫，用溫熱的水洗澡或熱毛巾抹身，都可使皮膚毛孔打開，幫助身體排出多餘的熱量，飲食上要避免經常進食辣椒、胡椒、大蔥、牛肉、羊肉、動物脂肪、高溫油炸、燒烤和麻辣鍋等甘溫滋膩食物，都會加重濕熱。

想改善體質，飲食要多選擇薏米、蓮子、綠豆、赤小豆、黃瓜、菠菜、白菜、蓮藕、紫菜等清熱化濕的食材，也可搭配「清熱利濕茶」清熱解毒、利尿滲濕或自製防蚊包和點艾草驅蚊。

【中醫防蚊招】

1.清熱利濕茶

材料：白茅根3錢、茯苓3錢、淡竹葉3錢、生甘草2錢、地骨皮3錢

做法：所有藥材洗淨，加入2000cc水滾後，加入所有材料，滾煮20分鐘放涼即可飲用。

2.艾草、乾橘皮

最簡單的中藥蚊香就是艾草，只要在空氣流通的室內點上艾條，讓它瀰漫在空氣中，蚊蟲就不敢接近，而「乾橘皮」也可代替蚊香，既能驅蚊，又可消除屋內異味。

3.防香包

材料：丁香、艾葉、香茅、藿香、金銀花、橘皮、蒼朮、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、茴香、七里香和金銀花各10克。

做法：先把材料洗乾淨，並曬乾，打碎並放入袋。

用法：可掛在睡床（嬰兒睡床或圍欄內）、背囊、通風的地方，讓中草藥氣味散發出來，達致驅蟲效果，若味道淡了或擺太久，就必須全部換掉，才能提高防蚊效果。

