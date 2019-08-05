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通化街30年老店也上榜！衛生局涼麵抽驗「2款大腸桿菌超標」

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涼麵抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲通化街30年老店小劭涼麵也被驗出大腸桿菌超標。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局今（5）日公佈涼麵食品抽驗結果，2件大腸桿菌超標，不合格產品分別是中正區永安村涼麵和大安區30年老店小劭專業涼麵。衛生局表示，因兩家業者經過複抽仍不符規定，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥科參議代科長王明理指出，自今年5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食品抽驗，檢驗衛生標準（大腸桿菌群、大腸桿菌），總計抽驗50件，初抽結果有17件不符合規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有2件檢出大腸桿菌群不符規定。

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涼麵抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲中正區永安村涼麵被驗出大腸桿菌超標。

王明理表示，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良，衛生指標菌如超過標準，表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，另外，常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

王明理提醒，涼麵製、售業者應重視製作過程、環境衛生、人員操作、衛生習慣及自主管理情形；民眾，購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7℃以下。

涼麵抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲不合格名單。

關鍵字： 涼麵 台北市衛生局 大腸桿菌
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