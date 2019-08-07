快看藥單！長期服用「抗膽鹼效果強」藥物...恐增失智風險

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

失智症的早期徵兆，包括認知功能和記憶減退。英國一項研究發現，某些抗憂鬱、膀胱過動症、巴金森氏症等常用藥物含有較強的抗膽鹼作用機轉，在長期服用下，可能會影響認知和記憶，增加失智風險。不過台美兩地的醫生都提醒，貿然停藥的後遺症恐怕更多。

什麼是抗膽鹼機轉藥物？

抗膽鹼（anticholinergics）主要用來阻斷神經傳導物質「乙醯膽鹼（Acetylcholine）」，抑制副交感神經引發的作用。從常用的感冒藥、暈車藥、含抗組織胺的抗過敏藥物，以及需開立處方的膀胱過動症、腸胃痙攣、憂鬱症、抗精神病藥、癲癇，和巴金森氏症藥物，都有這類機轉成分。

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（含有抗膽鹼成分的藥物包括感冒藥、抗過敏，處方用藥包括抗憂鬱、巴金森氏症藥等。圖片來源：pixabay）

諾丁罕大學發表在今年6月份《JAMA Internal Medicine》期刊的研究，分析統計28萬名健保民眾在12年間的就診數據，其中有5萬多名是失智症病患。研究顯示55歲以上每天服用強效的抗膽鹼成分的藥物，且長達3年以上，有5成的機率可能影響認知功能，進而導致失智症。研究列舉的藥物總共56種。

貿然停藥無助於病情 風險更大

「這不代表這些病患就得停藥，因為這會加重病情。」研究撰寫人丹寧（Tom Dening）提醒，這些發現提供醫生參考，針對中老年病患開立處方時，需更加謹慎，並將其他療法列入考慮。

彰基體系神經醫學部主任王文甫指出，研究列舉的藥物中，許多神經精神科的常用藥，台灣也有使用。「臨床上並非完全不能使用該類藥物，而是須衡量治療的必要性與副作用。也可考慮其他非抗膽機轉的藥物作為治療的選擇。開藥的原則，是儘量減少多重用藥的交互影響。」

短期服用影響有限

（抗膽鹼藥物可能影響認知功能的研究發現，提供醫生在開藥時的參考資訊。圖片來源：pixabay）

期刊發表的研究顯示，在「持續使用」強效抗膽鹼藥物「3年」以上會增加失智風險。

王文甫說，抗膽鹼藥物阻斷的是神經傳導，或多或少會影響認知，但不一定是永久的現象，影響嚴重程度也因藥物，因人而異。「就像吃了鎮靜劑，注意力和認知在短期間會受影響。這是藥物的副作用，任何藥物都不堪長期服用。」

王文甫也進一步指出，研究觀察到這類藥物可能造成的現象，但還不到主管機關美國食品藥物管理局FDA列管置入警語的程度。

（服用抗膽鹼藥物的病患，不宜貿然停藥。若出現認知和記憶退化，和醫生討論。圖片來源：pixabay）

病患出現記憶減退 應與醫生討論

「不使用這些藥物，巴金森氏症、憂鬱症，和癲癇病患的病情控制，會出現更大的問題。像抗癲癇的基本用藥『卡馬西平』，病患一旦停藥，腦部持續放電，對認知功能的損害更大。」王文甫說。

常用藥物可能影響認知功能的現象，多少還是會讓病患和家屬有所疑慮。「病患本人和家屬，察覺出病患的身體變化，這相當重要。」王文甫說，病患用藥期間，如果記憶出現變化、認知功能有所異常，隨時和醫生討論，以接受進一步的檢查和評估，才能確保用藥效果，並提早預防。

資料來源：Medical News Today、JAMA

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