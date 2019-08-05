吉龍糖、超商也上榜！衛生局抽驗飲冰品...6款菌數都超標

▲吉龍糖的「黑糖珍珠炭燒烏龍」驗出大腸桿菌超標。（圖／台北市衛生局提供）



記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（5）日公佈第3波散裝冰品及配料抽驗，6件不合格，包括吉龍糖、統一超商飲品都上榜。衛生局指出，針對不符規定業者，依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥科參議代科長王明理指出，此次抽驗71件飲冰品（包含飲料、冰品、冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初抽結果有39件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有6件產品不符規定，其中吉龍糖的「黑糖珍珠炭燒烏龍」統一超商的「福岡八女抹茶拿鐵」、北投區乙吉玤的「綠茶」等3項產品大腸桿菌超標。

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▲CITYMILK「碎片巧克力冰沙」生菌數超標。

大安區CITYMILK「碎片巧克力冰沙」、信義區甘蔗媽媽「招牌甘蔗冰沙」、萬華幸春豆花店的「巧克力雪花冰」等3項產品未符合「冰類衛生標準規定」，生菌數超標。

另外，抽驗3件飲料分別檢驗香豆素及著色劑、抽驗8件配料（粉圓、鳳梨醬、芋圓、紅豆、地瓜圓等），分別檢驗防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量及衛生標準等項目，檢驗結果均符合規定。

王明理表示，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良，業者應做好衛生等自主管理情形，如從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，手上有傷口時應即刻停止調理食物，以避免污染食材、注意冰箱儲存溫度管控、定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。

不合格名單：