他高音唱不上去！拖一年檢查竟「罹癌末期」...醫授這樣自我檢測



▲肺部出問題，早期難以察覺。（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

肺部出問題早期難發現，一旦診斷出來，大多都已是晚期，而晚期肺癌存活率僅15%。花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師黃軒在節目《健康2.0》表示，一般而言，早期2、3公分的腫瘤若不是長在主要位置，引發咳嗽等狀況就難以察覺，他建議可以自我檢測，提早確認自己的肺有無問題。

黃軒分享，自己曾遇到一位病患，帶著兩位朋友前來，對方表示自己已經近一年高音唱不上去。他疑惑，怎麼高音唱不上來找胸腔科，便請對方試著唱高音，唱完後，他詢問同行兩位友人這高音跟以前的差異，發現高音少了2/3，以前唱的更高。黃軒就覺得有問題，便給病患照一張X光，照完發現病患的上肺葉裡面，大概有1.2公分左右的一個小小結節，後來進一步檢查發現是肺腺癌末期，而且腦部已經開始有一兩顆轉移。



▲病人高音唱不去，檢查發現是肺腺癌末期。（圖／達志示意圖）

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基隆長庚醫院外科教授江坤俊指出，唱不出高音建議先看耳鼻喉科，確認聲帶震動有無問題，因為一般狀況常出現在甲狀腺，若甲狀腺檢查沒問題，還是覺得聲音變化很大，就要找胸腔科檢查。

當肺部出問題時，不常有表徵出現，江坤俊表示，因為它有時和肝臟類似，肺臟只需要40%、50%的功能在，就可以自然運作。如果沒有剛好長在主要位置、引發咳嗽，而是長在角落，就跟肝癌一樣，到末期才察覺。那怎麼樣才能提早發現肺出問題？黃軒也在節目中分享，可以靠「吹蠟燭」的方式自我檢查。

吹蠟燭自我健檢

1.家裡準備蠟燭

2.放置約原子筆(約15cm)的距離

3.方向平行對準

4.不可以嘟嘴

5.將蠟燭吹熄