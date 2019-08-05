ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

他高音唱不上去！拖一年檢查竟「罹癌末期」...醫授這樣自我檢測

ETtoday健康雲

咳嗽咳不停原來是胃食道逆流！醫師教您5招擺脫它。（圖／達志／示意圖）
▲肺部出問題，早期難以察覺。（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

肺部出問題早期難發現，一旦診斷出來，大多都已是晚期，而晚期肺癌存活率僅15%。花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師黃軒在節目《健康2.0》表示，一般而言，早期2、3公分的腫瘤若不是長在主要位置，引發咳嗽等狀況就難以察覺，他建議可以自我檢測，提早確認自己的肺有無問題。

黃軒分享，自己曾遇到一位病患，帶著兩位朋友前來，對方表示自己已經近一年高音唱不上去。他疑惑，怎麼高音唱不上來找胸腔科，便請對方試著唱高音，唱完後，他詢問同行兩位友人這高音跟以前的差異，發現高音少了2/3，以前唱的更高。黃軒就覺得有問題，便給病患照一張X光，照完發現病患的上肺葉裡面，大概有1.2公分左右的一個小小結節，後來進一步檢查發現是肺腺癌末期，而且腦部已經開始有一兩顆轉移。

肺癌示意圖。（圖／達志／示意圖）
▲病人高音唱不去，檢查發現是肺腺癌末期。（圖／達志示意圖）

請繼續往下閱讀...

基隆長庚醫院外科教授江坤俊指出，唱不出高音建議先看耳鼻喉科，確認聲帶震動有無問題，因為一般狀況常出現在甲狀腺，若甲狀腺檢查沒問題，還是覺得聲音變化很大，就要找胸腔科檢查。

當肺部出問題時，不常有表徵出現，江坤俊表示，因為它有時和肝臟類似，肺臟只需要40%、50%的功能在，就可以自然運作。如果沒有剛好長在主要位置、引發咳嗽，而是長在角落，就跟肝癌一樣，到末期才察覺。那怎麼樣才能提早發現肺出問題？黃軒也在節目中分享，可以靠「吹蠟燭」的方式自我檢查。

吹蠟燭自我健檢

1.家裡準備蠟燭
2.放置約原子筆(約15cm)的距離
3.方向平行對準
4.不可以嘟嘴
5.將蠟燭吹熄

關鍵字： 健康2.0 高音 肺癌 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

蛇小心爛桃花！12生肖「本週運勢」曝...馬熬過這星期解脫

孩子常發呆？醫揭恐是「兒童型癲癇」...舔嘴＆噘嘴＝警訊

分手超低潮！網友激推「8療傷法」走出情傷...不吃不喝最母湯

咖啡＆茶超NG！專家曝「吃這些」促胃食道逆流...3飲食法改善

愛喝酒腦老得快！醫曝「4習慣」算身體幾歲...BMI過這數字很危險

情侶狂吵架！專家曝「癥結＝內心戲太多」...糾結狂是你？

白帶異常看病況！中醫授「3保健穴位」緩搔癢...有過困擾的妳必看

鐵皮屋變烤箱！他中暑「體溫飆破41.8度」...醫：1小時內降溫成關鍵

長大每天少笑385次！專家揭「雪崩式遞減」關鍵...你也常厭世臉？

撒隆巴斯可消青春痘？專家：恐出現「2種慘狀」...這成份若中毒超母湯

讀者迴響

回到最上面