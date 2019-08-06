減肥放心開吃！精選5款「すき家丼飯」鎖定600卡↓小碗

圖、文／營養師帶你吃外食

所謂的「工作餐」，顧名思義是指用餐後仍須辦公，不管是文書處理者、久站服務業或外勤業務，隨著勞動的程度越大，要消耗 300-700 大卡不等的熱量。如果中餐不吃米飯，很多人都發生過這兩種的情況：下午會餓想偷吃零食，或是下班後過餓而暴食。如此一來，體態管理不僅容易破功，而且生理代謝也會被打亂，更會導致易胖體質！

すき家、松屋和吉野家，並列為日本的三大丼飯，營養師先帶你從「すき家」開吃啦！

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「丼」是日文「碗」的意思，泛指飯碗中放有一大塊肉、蝦或各式配料的家常料理。確實，以一大碗的米飯量，實在可能會過多，像是 すき家 的碗很大，只要中盛以上就有點超過一餐的攝取量。因此，營養師規劃一餐在 500-600 大卡之間的話，「小盛」的尺寸是最適合的！

週一：櫻花蝦高麗菜牛丼

週二：蔥溫玉牛丼

週三：牛丼牛丼

週四：山藥泥牛丼

週五：秋葵牛丼

若是平時吃很多米飯的人，一下子調整只吃這樣的份量，或許初期飯後兩小時會餓。可以的話，請幫營養師再選一份青菜、味噌湯，採取先喝湯、再吃青菜、最後吃主餐的順序，飽足感會維持比較長的時間哦！

飲食關鍵句：「若不瞭解，甚至會和自己這一方爭戰。」

很多時候，我遇到許多減重的心酸者，營養師看得也很心疼。由於網路的資訊過度片段、僅適用於特定族群，即使很努力的身體力行，體重、體脂肪卻遲遲不減，或者好不容易瘦了一段時間，一吃回原本的飲食就復胖了，讓他們非常心焦情急。

營養師確實不是魔術師，無法把長出來的脂肪瞬間變不見，只能和你攜手合作、懂得挑選各種美食佳餚，在享食之餘依然能享瘦！

8.1 Emma營養師的新書上市《帶你爽吃外食又能瘦，才是營養師》

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