罹患糖尿病竟影響心理健康　醫師：就醫治療以免惡性循環

▲成大醫院黃智群醫師指出，雖然糖尿病及相關心理疾患目前尚無根治的方法，但透過飲食、運動、作息調整及放鬆訓練，整體病情會有顯著改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

46歲的王女士長年從事輪班工作，亦忙於照顧小孩等家務，精神常處於緊繃狀態，飲食與睡眠都不甚規律，今年公司例行體檢意外發現罹患糖尿病，患者在毫無心理準備下，心情變得十分焦慮與低落，並出現失眠及注意力減退情形，負面情緒明顯影響生活品質與工作表現，經求診精神科才獲得改善。

成醫精神暨長期照護部黃智群醫師表示，在病史詢問中發現，其實王女士在被診斷糖尿病前，早已有長期焦慮、緊繃、疲憊與失眠的問題，在得知病況後的急性心理壓力，讓一切症狀變得更為顯著，並超出她所能因應的程度。在安排心理衛教、親友支持及生活型態調整2個月後，不僅焦慮、睡眠及注意力都獲得改善，連血糖都控制得更好，王女士的生活品質與功能顯著提升。

請繼續往下閱讀...

黃智群醫師說，當代生物精神醫學來看，胰島素抗性與血糖不穩深深影響著腦部的功能，從阻擋有害物質進入腦部的血腦屏障失效、營養代謝不佳、神經傳遞物質異常，甚至氧化壓力增加，都可以在糖尿病患者的腦部中被觀察到。黃智群醫師表示，這種種變化都與焦慮、情緒、睡眠與認知關係密切，並且會反過來影響個案對自身健康的照護能力，形成惡性循環。

黃智群醫師指出，雖然糖尿病及相關心理疾患目前尚無根治的方法，但透過飲食、運動、作息調整及放鬆訓練，整體病情會有顯著改善。初診斷時，可能因病情嚴重度較高或一時難以改變生活型態，需要藥物治療；但當神經傳遞物質、腦部滋養因子及神經可塑性，在藥物的協助下得到調整，情緒、睡眠及認知功能都會跟著進步。

黃智群醫師建議病友，一定要趁藥物治療的藥效運作時機，學習飲食、運動與放鬆方法，必要時可接受心理諮詢，在專業的生理回饋訓練及生活型態建議下，改善糖尿病相關的心理健康議題。