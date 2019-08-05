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牙髓壞死...沒症狀就不管？醫揭「可怕後果」：是顆不定時炸彈

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看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲牙髓壞死就算沒有不適症狀，也要就醫治療。（圖／免費圖庫）

文／張添皓醫師

「醫師，牙髓壞死一定會長膿包嗎？」、「為什麼我沒長膿包，醫師說我的牙髓壞死呢？」、「我不會痛、也沒長膿包，醫師卻要我根管治療呀？」、「我只不過是前幾個月牙齒撞到、現在牙齒變色，醫師說我神經死掉了？」明明沒長膿包的牙齒，你是不是有這些疑問呢？

對於沒有不痛、不舒服；卻被醫師判定要根管治療、抽神經，你是不是百般不願呢？

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先說結論
1.請勿輕忽牙髓壞死，積極尋找醫師治療，小心病入膏肓的遺憾。

2.要注意的是，不是所有的牙髓壞死，都可以藉由根管治療、抽神經，解決問題。而需經醫師別診斷，尋找、處理感染來源。例如，牙髓壞死可能是以下眾多可能原因：

3.根管治療、抽神經處理牙髓壞死，只能處理某些造成牙髓壞死病因；您能做的，就是依照醫師的治療計畫一步一步尋找、治療。

牙髓壞死，一定會長膿包嗎？
白話的說，牙髓若是不健康或受感染〈蛀牙、牙周病、牙裂牙外傷牙根吸收、其它等原因〉；已經超過我們身體自然可復原的能力的時候，最後，就是牙齒裡面的牙髓神經死掉了。

不過這所謂的「死掉、壞死」，不是「有死掉、或沒有死掉」這麼簡單二分法。而的牙髓神經死掉都是漸漸的、一步一步、漸漸的、隨著時間〈可能好幾個月，甚至好幾年〉邁向死亡。

接下來參考以下幾組圖；我們以嚴重的蛀牙舉個例子。

1. 下圖：牙齒切開，看到牙齒內部的剖面圖。
我們常說的「抽神經、根管治療」，指的上圖牙髓腔內的神經、血管、淋巴、其它組織，以及牙本質部分；我們又稱為牙髓-牙本質複合系統。

牙髓壞死。（圖／張添皓醫師提供）

▲牙齒剖面圖。（圖醫師提供，下同）

2. 蛀牙深度與牙髓壞死
以蛀牙為例子，當蛀牙從外層牙釉質開始，一層一層往內部牙髓侵犯。牙髓的健康程度就受到影響，一步一步往壞死前進。

牙髓壞死。（圖／張添皓醫師提供）

▲當蛀牙從外層牙釉質開始，一層一層往內部牙髓侵犯。

3. 牙髓壞死，還沒長出膿包
若不健康或受感染的牙髓，已經超過我們身體自然可復原的能力的時候；最後牙齒裡面的牙髓神經死掉了；我們稱為「牙髓壞死」。

要是，感染擴散出去牙根尖外面，牙根尖周圍骨頭〈齒槽骨〉發炎、破壞、掏空，像水球一樣慢慢變大。我們稱為根尖周圍發炎、有些會變成根尖膿腫甚至囊腫。

這時候，這囊腫還沒擴散出去，只是侷限在骨頭裡面；我們就不會在牙齦、牙肉上發現膿包。但我們可能在拍攝牙科X光的時候，發現牙根尖有黑影。

這也就回應今天的主題：牙髓壞死，牙肉上不一定長膿包！

牙髓壞死。（圖／張添皓醫師提供）

▲牙髓壞死。

4. 牙髓壞死，牙肉、牙齦長出膿包
接下來，在骨頭裡面像水球囊腫，慢慢累積變大〈幾個月、甚至幾年〉；就需要找一個宣洩的出口與管道。

當宣洩管道的開口在牙齦上、或口腔外的皮膚上我們稱之為膿包、竇道

牙髓壞死。（圖／張添皓醫師提供）

▲長膿包。

5. 牙髓壞死，牙肉沒長膿包；從其它地方宣洩
請看下圖，當宣洩管道往上竄到鼻竇，造成鼻竇炎、或相關的鼻竇症狀，我們稱之為牙髓病源性鼻竇炎MSEO

當宣洩管道的開口在，嘴巴外附近的皮膚上，就長的像青春痘類似。

牙髓壞死。（圖／張添皓醫師提供）

▲牙髓壞死，牙肉、牙齦上不一定長膿包！因為膿包可能跑到別的地方。

這也就回應今天的主題：牙髓壞死，牙肉、牙齦上不一定長膿包！因為膿包可能跑到別的地方。

牙髓壞死的症狀，會痛嗎？
這牙髓神經邁向死亡過程中，病人你有可能完全沒症狀；但有可能牙齒敏感喝冷熱水酸軟、甚至疼痛、有可能長膿包、有可能鼻竇炎、有可能蜂窩性組織炎等。

因此，牙髓壞死，是不是要根管治療呢？務必給您的牙醫師評估，請勿相信偏方！

牙髓壞死，沒長膿包、也不會痛，可以不管它嗎？
不管它也許會有以下三個結果：

1. 最後才長膿包、牙痛
正如上述最後感染跑牙根尖外面，破壞並掏空本來包覆在牙齒外面的骨頭〈齒槽骨〉，成為牙根尖囊腫、牙根尖發炎，讓牙齒變的搖晃、咬起來浮浮的。

或蓄積在這破壞、掏空骨頭裡面的膿，就像水球越來越大，而在牙肉上鼓出一個膿包，最後膿包破掉流膿出來。

2. 周圍一起遭殃
附近原本健康的骨頭、牙齒、組織，一個一個感染破壞。比如說：影響到鼻竇，造成牙髓病源性鼻竇炎。影響到下顎神經管，出現下巴、嘴唇麻木感覺。影響到隔壁健康的牙齒、植牙，造成健康牙齒周邊的骨頭破壞、感染，健康的牙齒變成不健康了〈牙周病、牙髓壞死〉。

3. 這有可能成為一顆不定時炸彈
不知道什麼時候會爆炸；嚴重的話會蜂窩性組織炎、或全身感染以及危及生命〈死亡〉。

結論：牙髓壞死，沒長膿包，你可以這樣做！

1. 尋找醫師治療，請勿輕忽牙髓壞死；小心上述三個病入膏肓的遺憾。

2. 要注意的是，不是所有的牙髓壞死，都可以藉由根管治療，解決問題。而需經醫師別診斷，尋找、處理感染來源。例如，牙髓壞死可能是以下眾多可能原因：

＊嚴重蛀牙（齲齒）
牙裂、裂牙、裂齒牙外傷
牙根吸收
＊嚴重牙周病
＊腫瘤、囊腫
＊不當的飲食、生活行為：愛吃硬的、咀嚼冰塊、愛喝酸、氣泡飲料、夜間磨牙、咬緊牙關…等可能的因素。
＊其它：過度或不當的牙齒美白、不當過度的叩齒、其它原因。

3. 根管治療處理牙髓壞死，只能夠處理上述某些病因；您能做的，就是依照醫師的治療計畫一步一步尋找、治療。


本文由【張添皓醫師的牙髓診療室】授權轉載

作者簡介＿張添皓醫師

現職：新竹國泰醫院牙科主任/牙髓病根管專科/顯微鏡輔助檢查暨應用、臺大醫院牙科部兼任主治醫師、臺灣大學牙醫校友總會理事、中華牙醫學會副秘書長、新竹市牙醫師公會理事

學經歷：臺大醫院牙科部專任主治醫師、臺大醫院牙科部總醫師/住院醫師、臺大醫院牙髓病科總醫師/專科醫師訓練、國立臺灣大學牙醫專業學院、德國徠卡顯微認證 (Leica Microscope Dentistry)

專科：中華民國牙髓病學會專科醫師、中華民國家庭牙醫學會專科醫師、中華民國物理治療師

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關鍵字： 牙齒健康 牙髓 牙齒 牙醫 牙髓壞死 張添皓
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