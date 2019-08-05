不只要喝水！營養師提「預防腎結石」4大關鍵：靠吃也行

▲預防腎結石的第一步就是喝足量的水。（圖／免費圖庫）

文／好食課營養師黃思穎

你擔心腎結石嗎？根據流行病學統計，約有9%的台灣人有泌尿道結石的問題，像是腎臟、輸尿管，膀胱、尿道等部位。其中又以草酸鈣、磷酸鈣結石最為常見。因此，大家對於高草酸的食物避之唯恐不及，也會有草酸鈣是泌尿道結石的主因，所以又常有草酸不能和鈣質一起吃的想法，就會出現菠菜不能配豆腐的萬年迷思！

但是！營養師要告訴你，一起吃下去才是解決之道！飲食的草酸攝取量、吸收率以及腎臟的排出率都會影響泌尿道結石，但可以確定的是，當發生高草酸尿、高尿鈣或是低檸檬酸尿的人，較容易誘發草酸鈣結石。好食課整理出4個飲食重點，給有結石困擾的你。

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1. 喝足量的水：保持每日至少2000毫升以上的液體量



一般成人每日約產生1500c.c.左右的尿量，如果因為水分攝取不足，加上流汗、呼吸排出的水蒸汽，會導致尿量減少，進而使得泌尿道中的草酸鈣濃度增加而產生結晶。營養師的小叮嚀：不論是否感覺口渴，都要記得喝水喔。

水分攝取不足的判斷方式：如果有喝足夠的水份，尿液顏色應呈現淡淡的鵝黃色，另外，臨床上如：口腔粘膜乾燥、合併有心跳變快、姿勢性低血壓等，也可能是水分攝取不足的指標喔！秘訣：可以用一個水壺裝水，提醒自己每日必須喝到足量的水。

不過，如果有心臟、腎臟疾病的人要諮詢營養師和醫師，不可以過度飲用水份以免造成負擔！

▲可以用尿液顏色判斷水分喝的足不足。（圖／好食課提供）

2. 攝取足夠的鈣質：每天攝取到1,000毫克

長久鈣質攝取不足下，會增加骨骼釋出骨鈣，而使得尿鈣排出增加。根據調查，有超過8成的成人都吃不到建議攝取量，如果可以攝取到足夠的鈣質，可以藉由飲食中的鈣質在腸道直接與草酸結合草酸鈣，而人體難以吸收草酸鈣，會讓這樣的結晶隨糞便排出，減少草酸攝入人體的問題，這就是為什麼營養師會特別跟結石病人確認其每日鈣質攝取量是否充足，並建議補充的原因了！

3. 留意高草酸食物

飲食中的草酸吸收位置遍佈整個腸道，但主要是在小腸的位置。一般來說，飲食中的草酸大多會從腎臟排出，無結石問題的成人其草酸的吸收率約為6-14%不等，有研究顯示，結石病史的成人，在大腸有較高的吸收率，因此會比無結石者多吸收約50％的草酸。（連結）

也有研究發現，不論有沒有發生過結石，一頓富含草酸的飲食，因體內草酸濃度短暫且快速地上升，因此，即便你沒有結石的困擾，也不建議單次大量攝取高草酸食物。秘訣：與富含鈣質的食物一起吃，讓草酸鈣結晶在腸道中結合，最後再隨食物殘渣由糞便排出，如：菠菜板豆腐湯、巧克力牛奶、沙拉配上優格醬。

4. 選擇得舒飲食（DASH diet ）

得舒飲食主要是針對血壓控制，但也同時有助於結石患者的健康。

第一，研究發現太多的動物性蛋白質可能與尿酸的生成有關。另外，動物性蛋白質食物經過消化吸收後產生的大、小分子毒素與酸性物質，也可能會抑制腎小管的鈣質再吸收作用，增加腎臟的負擔與傷害。

第二，控制鹽分（鈉離子）的攝取，能減少尿鈣的排出。研究顯示，飲食中，每增加2300毫克的鈉離子，會增加40毫克的尿鈣排出；但是在結石患者身上，會比正常人多出一倍的鈣質自尿液中排出。（連結）

第三，多攝取蔬菜與水果。因為蔬菜水果可以鹼化我們的尿液，而且檸檬酸可以跟草酸共同競爭鈣質的結合，且檸檬酸鈣的溶解度比草酸鈣來得高，因此較容易排出體外。

雖然可能有民眾會擔心部分的蔬果含有較高量的草酸，但根據臨床試驗，得舒飲食的受試者其尿中的pH值與檸檬酸的濃度顯著高於低草酸飲食（小於100毫克/日）的受試者。秘訣：適度飲用檸檬水，不僅增添風味，也能增加檸檬酸的攝取量。（使用一顆新鮮檸檬加入一整天的飲用水）。

如果你還在為泌尿道結石而擔心苦惱，那更應該落實這四個飲食重點。腎結石並不可怕，而且很容易透過飲食而預防的！