▲全台約有5至6成的民眾飽受肩頸痠痛及腰背痛困擾。（圖／記者周姈姈攝）

記者嚴云岑／台北報導

你也曾肩頸痠、下背痛到睡不著嗎？台灣是痠痛大國，近年來除了傳統復健治、推拿整復外，PRP注射與震波治療也大為盛行，隨著高能量雷射加入治療行業，民眾選擇愈發多元，不過，物理治療師提醒，每種療法都有其局限性，施作前須先諮詢醫師，才有辦法擊退痠痛。

樂力適疼痛治療診所物理治療師徐偉群表示，根據統計，全台約有5至6成的民眾飽受肩頸痠痛及腰背痛困擾，傳統的復健治療是透過冷熱光電力等物理因子緩解症狀，做一次約1小時，健保有給付，但需治療多次才見效，有時時間拖太久，病人甚至會懷疑，「到底是自己好的，還是雷射治好的？」

請繼續往下閱讀...

坊間的整復推拿，是民眾緩解痠痛的另一選擇，每做一次需自費500至1000元。徐偉群表示，整復推拿的原理，是透過外力放鬆，調整身體筋膜與骨骼位置，雖過程不具侵入性，但可能伴隨疼痛，建議經專業醫師評估後再行施作。

▲徐偉群治療師幫女籃選手找出痠痛部位。（圖／記者嚴云岑攝）

近年來盛行的PRP注射，則是濃縮血液中的生長因子促進組織癒合，每劑治療費用在1200上下，屬侵入性治療，但血小板異常、貧血、敗血症或正接受抗凝血劑者不宜注射。

震波治療則是透過高聲波能量聚焦，破壞組織使之重新生長，適用於骨鬆、關節置換等患者，每次治療2000至3000元，一週要打一次，治療後1至3個月效果最佳，但需忍受治療過程中帶來的疼痛。

徐偉群提到，最後一項療法為利用脈衝式的高能量雷射，增加微循環協助細胞修復，對大面積的急慢性疼痛治療效果最佳，每次療程在1500至2000元不等，一周需打2至3次，歐美臨床實驗已證實，第一次治療就能感受到疼痛改善，通常在5至10次後，可達到最佳的治療效果。

不過，徐偉群提醒，除痛雷射機器人，使用的雷射強度雖然比醫美除斑、淨膚等低上許多，但打在刺青部位，還是可能會顏色淡掉，不建議施作。另外，裝有心臟節律器、骨刺、癌症及孕婦，也不適合施作該療程，建議在施打前先請醫師評估。

▲痠痛OUT！5大療程一次整理，這方法最速效但「刺青」不能做。（圖／樂力適疼痛治療診所提供）