12生肖鬼月運勢公開！鼠不怕鬼、怕小人...虎騎車要小心

▲鬼門開，12生肖除了要記得拜好兄弟，也要趁機補財庫。（圖／記者季相儒攝）

文／陶文（易經財經專家）

拜拜，普渡，放水燈，消災解厄。也是一年一度最靈驗的補財庫日。很多人只知道七月是傳統鬼月，要祭拜好兄弟，讓整體環境磁場更正向。卻有很多人不知道，傳統七月的中元節，其實是一年當中最為理想的「補財庫」吉日。

中元節是「地官赦罪」的日子，這一天的祭祀是以「地官清虛大帝」為主。在這一天，除了祭祀外，有人會將自己的姓名和請求贖罪事項，書寫下來深埋在泥土裡，然後捐獻資源或金錢給弱勢團體，早期的社會是捐獻白米五斗。雖然7月15日這一天不作迓，不過還是前往住宅附近土地公廟，祭拜土地公，最重要的是，要和土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母。

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時間：午時（11點至13點），方位東南方；申時（15點至17點），方位正西方。將換得的「錢母」分成三份，一份放在住家或辦公室的財庫位，一份存在銀行，一份用紅包袋包好後隨身攜帶，而這就是既簡單，又管用的「補財庫法」。

雖然每個月的初一、初二、十五和十六，都可以執行，不過7月15日中元節的效果特別奇特。想知道你鬼月（國曆8/7～9/6）運勢如何嗎？快看12生肖鬼月運勢大解析！鬼月要如何保平安？

【鼠】

傳統七月，重要吉事避之為宜。再加上太歲六害星的干擾，這個月最需要用心的就是人際關係的經營了。人多的地方不要去，這個月不怕鬼，只怕小人，人多是非就多。雖然如此，這個月十分適合營造團隊向心力和家庭溫馨氣氛。

【牛】

傳統的七月，禁忌特別多，尊重是最好的態度。本月不利嫁娶。不過換個角度觀察，許多貴人星聚集的本月，再加上「智慧星」、「機會星」併臨，牛族們的事業反而容易出現正向轉變，掌握住機會翻轉吧！男士們宜規避桃花煞。

【虎】（宜謹慎）

本命六沖之月，再加上傳統的七月，以及「驛馬星」的啟動，這個月不宜遠行，交通安全需要多費一些心思。事業上不宜輕舉妄動。女士們的愛情運頗佳，雖然不利嫁娶，卻有機會遇到理想對象。年中之際，宜檢視並訂定下半年目標。

【兔】

傳統的七月，恐怕就要收斂了。雖然擇日學中，依舊把本月記載為「大利嫁娶」，不過還是從善如流為吉。「歲害星」職事，再加上本命「死符」、「小耗星」當道，即便出現「月德吉星」，重要事務還是另擇他月為宜。不過女士愛情運卻十分理想。

【龍】

雖然是傳統的鬼月，市場上無不敬敬畏畏。不過對於龍族們而言，卻是「人緣文昌星」主事的月份，本月可為人所不敢為，勇敢承接容易受到肯定。鬼月不畏懼，幸運之神不歇息。只是，男士們還是要迴避不適宜的情愛對象。

【蛇】（宜謹慎）

六合之月，按理說應該是諸事皆宜。不過由於「歲害星」作祟，這是個不平安的月份。牽絆一種很不舒服的感覺，即便是「貴人」的緊迫盯人也是如此。男士們要謹慎面對異性的互動，招惹了「桃花煞」是很麻煩的事。

【馬】

敏感的七月，再加上月犯「歲害」，重要抉擇稍安勿躁為宜。驛馬星氣盛，大利為事業奔波，因為辛苦有成。不過轉換跑道之舉，則事緩則圓。女士們的情緣運勢頗佳，正緣星美而好。健康運勢並不理想，宜留意養生事宜。

【羊】

傳統七月，不免還是要拾起敬畏的心。雖然出現「紅鸞星」身影，不過本月依舊不利嫁娶。「歲害星」在影響大環境，而羊族們的「財源星」卻十分活躍，投資求財有利可圖，宜逢低進場。男士們需要提防「偏緣星」影響愛情。

【猴】（宜謹慎）

傳統的七月，敏感的時段，早已被扣上了諸事不宜的帽子。雖然未必如此，不過對於猴子而言，的確是如此。事業的出發與開張、入宅、異動……都是大忌，合作事務也是事緩則圓，因為「五鬼小人星」作祟。本月不利嫁娶。

【雞】

傳統七月，總是有許多的禁忌需要提醒，重要吉事稍安勿躁為宜。人際關係磁場依舊理想，只是謹言慎行卻需要再強化，只為了避免犯「官符星」。另外「健康星」氣勢不佳，宜留意養生事宜。事業有合作出發的機會，值得計畫。

【狗】

七月一直以來都讓人有謹慎的感覺，不過對於狗族們而言，卻是十分理想的機會月。「驛馬星」和「文昌星」併臨，該付諸於行動的事務無須猶豫。男士們有必要避開不適宜的對象。財利運勢頗佳，投資求財宜更積極運作。

【豬】

傳統七月，禁忌格外多，尊重就好。不過對於豬族們而言，這依舊是個不很理想的月份。只因為「六害星」的干擾，即便擁有「天德」和「福星」照拂，許多事務多動手，少動口為宜。雖然如此由於「人緣桃花星」盛開，大利積極廣結善緣。